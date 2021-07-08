В Новосибирской области от коронавируса привились полмиллиона человек

В Новосибирской области от коронавируса привились почти полмиллиона человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области от коронавируса привились почти полмиллиона человек. Об этом на брифинге 8 июля рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— В Новосибирскую область поступило 517 тысяч вакцин. В ближайшее время ожидаем поступление еще 38 940 доз. Скорее всего, она поступит в выходные, — пояснил министр. — В настоящее время в регионе первым компонентом привиты 499 789 человек, полный курс прошли 351 534 человек.

Константин Хальзов также отметил, что в регионе сейчас работают 24 лаборатории, две из которых добавили за последнее время. Всего уже было проведено 1 914 957 исследований на ковид.

Напомним, в области также развернули 99 пунктов вакцинопрофилактики и организовали 97 мобильных прививочных бригад. Ранее КП-Новосибирск публиковала карту мест, где все желающие сибиряки могут поставить прививку от ковида.

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