Онлайн-карта с пунктами вакцинации от коронавируса появилась в Новосибирске

Пункты вакцинации работают по всему городу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь новосибирцам стало еще проще узнать, где они могут поставить прививку: достаточно открыть онлайн-карту и найти ближайший к себе пункт-вакцинации. Полезное приложение размещено на портале «Мой Новосибирск» и в «Мобильном Новосибирске».

Напомним, на базе государственных медицинских организаций развернуты пункты вакцинопрофилактики, работают мобильные прививочные бригады, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочих местах и выезжают на дом к маломобильным людям.

Записаться на вакцинацию можно:

– по телефонам call-центров поликлиник;

– на едином портале «Госуслуги»;

– по телефону единой регистратуры 124.

Не забудьте, что с собой в пункт вакцинации нужно принести сертификат профилактических прививок (форма 156/у-93 при наличии), паспорт, страховой полис, СНИЛС.

И еще важный момент: дополнительные пункты вакцинации открылись в ТЦ «Континент» (ул. Троллейная, 130А), ТЦ «Меркурий» (ул. Плахотного, 2Б), ТЦ «Хилокский» (ул Хилокская, 9А), гипермаркете «Лента» (проезд Энергетиков, 9А), общественной приемной депутата Совета депутатов города Новосибирска Сергея Бойко (ул. Сибирская, 57).

*Информация предоставлена оперативным штабом мэрии города Новосибирска по профилактике коронавирусной инфекции.