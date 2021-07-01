Онлайн-карта с пунктами вакцинации от коронавируса появилась в Новосибирске

Пункты вакцинации работают по всему городу.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Теперь новосибирцам стало еще проще узнать, где они могут поставить прививку: достаточно открыть онлайн-карту и найти ближайший к себе пункт-вакцинации. Полезное приложение размещено на портале «Мой Новосибирск» и в «Мобильном Новосибирске».
Напомним, на базе государственных медицинских организаций развернуты пункты вакцинопрофилактики, работают мобильные прививочные бригады, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочих местах и выезжают на дом к маломобильным людям.
Записаться на вакцинацию можно:
– по телефонам call-центров поликлиник;
– на едином портале «Госуслуги»;
– по телефону единой регистратуры 124.
Не забудьте, что с собой в пункт вакцинации нужно принести сертификат профилактических прививок (форма 156/у-93 при наличии), паспорт, страховой полис, СНИЛС.
И еще важный момент: дополнительные пункты вакцинации открылись в ТЦ «Континент» (ул. Троллейная, 130А), ТЦ «Меркурий» (ул. Плахотного, 2Б), ТЦ «Хилокский» (ул Хилокская, 9А), гипермаркете «Лента» (проезд Энергетиков, 9А), общественной приемной депутата Совета депутатов города Новосибирска Сергея Бойко (ул. Сибирская, 57).
*Информация предоставлена оперативным штабом мэрии города Новосибирска по профилактике коронавирусной инфекции.