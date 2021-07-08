Темпы вакцинации от коронавируса в Новосибирской области снизились из-за нехватки препарата

В Новосибирской области снизились темпы вакцинации от коронавируса.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирской области снизились темпы вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов сегодня, 8 июля, во время брифинга. По его словам, на сегодняшний день темпы вакцинации первым компонентом составляют около 5 тысяч доз в сутки.
— На прошлой неделе количество ежедневных прививок было больше. Это связано с тем, что вакцина расходуется, а новая поступает не в таком быстром темпе. Мы работаем на максимуме возможностей с учетом того количества вакцины, которое у нас есть. На прошлой неделе мы сделали запрос в федеральный центр, чтобы увеличить поставки и сейчас ждем ответа, — пояснил глава областного минздрава.
Сегодня министр также отметил, что очередная поставка вакцины от ковида в регион составит 38 940 доз. Привезти ее должны будут в течение ближайших пяти дней.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в регионе прививку от ковида уже поставили примерно полмиллиона человек: первым компонентом привиты 499 789 человек, полный курс прошли 351 534 человек. А сам Константин Хальзов, при этом, отказался отвечать на вопрос журналистов о том, проходил ли он сам вакцинацию от коронавируса.
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