Министр здравоохранения Новосибирской области отказался отвечать, привился ли он от ковида

Константин Хальзов отказался говорить о том, поставил ли он прививку от коронавируса.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов отказался говорить о том, поставил ли он прививку от коронавируса. Такой вопрос ему задали журналисты во время брифинга сегодня, 8 июля.
— Это индивидуальный вопрос. Я пока на него не буду отвечать. Но это не значит, что я не привился. Не отвечать на этот вопрос — мое личное право, — пояснил Константин Хальзов.
Напомним, при этом министр на брифинге отметил, что в регионе уже прививку от ковида уже поставили примерно полмиллиона человек: первым компонентом привиты 499 789 человек, полный курс прошли 351 534 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирской области от коронавируса привились полмиллиона человек
Об этом сообщил министр здравоохранения региона (подробнее).
Онлайн-карта с пунктами вакцинации от коронавируса появилась в Новосибирске
Ее разместили на портале «Мой Новосибирск» (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер