Министр здравоохранения Новосибирской области отказался отвечать, привился ли он от ковида

Константин Хальзов отказался говорить о том, поставил ли он прививку от коронавируса. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов отказался говорить о том, поставил ли он прививку от коронавируса. Такой вопрос ему задали журналисты во время брифинга сегодня, 8 июля.

— Это индивидуальный вопрос. Я пока на него не буду отвечать. Но это не значит, что я не привился. Не отвечать на этот вопрос — мое личное право, — пояснил Константин Хальзов.

Напомним, при этом министр на брифинге отметил, что в регионе уже прививку от ковида уже поставили примерно полмиллиона человек: первым компонентом привиты 499 789 человек, полный курс прошли 351 534 человек.

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