В Новосибирской области начали продавать фальшивые справки о вакцинации против ковида

В Новосибирске начали продавать фальшивые сертификаты о вакцинации против ковида и справки о наличии антител. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске начали продавать фальшивые сертификаты о вакцинации против ковида и справки о наличии антител. Полиция нашла в сети уже несколько подобных объявлений.

— В Новосибирской области проводятся мероприятия, направленные на предупреждение и раскрытие преступлений, предусмотренных статьи 327 УК РФ, связанных с подделкой сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции «COVID-19», — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области. — Так, полицейскими уже выявлены 8 объявлений в интернете о продаже результатов тестов на коронавирус, сертификатов о вакцинации, справок о наличии антител, справок работодателям о временной недееспособности вакцинироваться. Еще об одном продавце поддельных ПЦР-тестов и справок о наличии антител в органы сообщил неравнодушный сибиряк.

По данным фактам сейчас проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.