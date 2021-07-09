В Новосибирской области начали продавать фальшивые справки о вакцинации против ковида

В Новосибирске начали продавать фальшивые сертификаты о вакцинации против ковида и справки о наличии антител.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске начали продавать фальшивые сертификаты о вакцинации против ковида и справки о наличии антител. Полиция нашла в сети уже несколько подобных объявлений.
— В Новосибирской области проводятся мероприятия, направленные на предупреждение и раскрытие преступлений, предусмотренных статьи 327 УК РФ, связанных с подделкой сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции «COVID-19», — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области. — Так, полицейскими уже выявлены 8 объявлений в интернете о продаже результатов тестов на коронавирус, сертификатов о вакцинации, справок о наличии антител, справок работодателям о временной недееспособности вакцинироваться. Еще об одном продавце поддельных ПЦР-тестов и справок о наличии антител в органы сообщил неравнодушный сибиряк.
По данным фактам сейчас проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
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