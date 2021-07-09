Последние новости Новосибирска на 9 июля 2021 года: ребенок на самокате погиб в ДТП, родственники выгнали ветерана ВОВ на улицу

Последние новости на 9 июля 2021.Фото: личный архив семьи Симоновых // сообщество «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте»

Мы собрали последние новости Новосибирска на 9 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях региона рассказываем в нашей подборке.

В НОВОСИБИРСКЕ ИНОМАРКА СБИЛА МАЛЬЧИКА НА САМОКАТЕ

Трагедия случилась днем в Академгородке— внедорожник «Ауди» задавил 5-летнего мальчика на глазах у прохожих. Многодетная семья переходила дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу. Первой дорогу перешла девочка, за ней на самокате следовал мальчик, а за ним шла мать с грудным ребенком. В это время водитель поворачивал направо с проспекта Лаврентьева на улицу Терешковой, остановился перед пешеходным переходом, пропустил девочку, а на 5-летнего мальчика сбил. От полученных травм ребенок скончался.

ПАСЫНОК ВЫГНАЛ ОТЧИМА-ФРОНТОВИКА НА УЛИЦУ

Ветеран Великой Отечественной войны Виталий Александрович Симонов остался без жилья из-за конфликта с пасынком. Супруга фронтовика умерла несколько месяцев назад, после чего пасынок унаследовал половину квартиры. Мужчина поменял замки и выставил пенсионера на улицу. Ветеран расклеил объявления с просьбой о помощи, заявил о проблеме в администрацию. Сейчас фронтовика приютила у себя родная дочь.

КОРОНАВИРУС — ДЕЛО ВКУСА

Новосибирский диетолог объяснила, как питаться переболевшим COVID-19. Болезнь бьет по рецепторам и мясо воняет тухлятиной. Врач уверена — сперва нужно сдать анализы, затем пропить витаминно-минеральный комплекс. Ежедневный рацион нужно планировать так: половина — овощи, четверть — белковые продукты, все остальное — крупы. Такую модель питания рекомендуется соблюдать три месяца.

ПОЖАРНЫЙ ВОСПИТЫВАЕТ 14 ДЕТЕЙ

Новосибирская семья Сергей и Ольга Мацепуро многодетная семья. Вдвоем они воспитывают 14 детей от 1 года до 23 лет. Сергей— пожарный и уже 29 лет работает в МЧС. Сергей и Ольга познакомились в Новосибирске, после свадьбы сибиряк увез молодую жену в Норильск. Семья жила за полярным кругом 20 лет, вырастив девять сыновей и пять дочерей. А два года назад переехала в Новосибирск.

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