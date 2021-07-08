Как выглядит могила Геннадия Заволокина из «Играй, гармонь!» спустя 20 лет после его гибели: выцветшая ограда и заросший холм

Геннадия похоронили 11 июля 2001 года. Фото: Анна ПАШАГИНА

8 июля исполняется 20 лет со дня гибели известного музыканта из программы «Играй, гармонь!» Геннадия Заволокина. Он был похоронен в Новосибирске сразу после трагической гибели. «Комсомолка» решила посетить место захоронения народного артиста и посмотреть, как оно выглядит сейчас.

УМИРАЛ НА РУКАХ У СЫНА

Жизнь талантливого сибиряка оборвалась 8 июля 2001 года в страшной аварии на мосту через реку Шарап. В его машину, за рулем которой сидел 22-летний сын Заволокина Захар, на полной скорости влетел «Москвич-412». Удар пришелся на сторону пассажира, где сидел Геннадий. Обе машины превратились в груду металла. Музыкант умирал у сына на руках...

Похороны Геннадия Заволокина прошли 11 июля. Родными было принято решение захоронить гармониста на Заельцовском кладбище. Оно находится в 12 километрах от города. До него легко добраться как на общественном транспорте, так и на машине.

Ограда могилы виднеется из-за ствола дерева. Фото: Анна ПАШАГИНА

— Геннадий похоронен там же, где и Татьяна Снежина, Ростислав Шило. Вам нужно ориентироваться на памятник погибшим в Ту-154, который разбился над Черным морем. Могила находится прямо перед ним, — объяснили КП-Новосибирск в администрации Заельцовского кладбища.

Буквально несколько минут ходьбы — и мы на месте.

На могиле давно не убирались. Фото: Анна ПАШАГИНА

ЗАРОСЛА ТРАВОЙ, И ВЫЦВЕЛ КРЕСТ

Могилу артиста сложно заметить сразу. Прямо перед ней выросло огромное дерево, а из-за ствола виднеется уголок скромной деревянной ограды с облупившейся краской.

На табличке выцвели буквы. Фото: Анна ПАШАГИНА

Как же сейчас выглядит могила Геннадия? На большом деревянном кресте скромная черная табличка с выцветшим именем и годами жизни. В глаза сразу бросается неухоженность могилы. Видно, что ее уже давно никто не убирал. Могила сильно заросла травой. К кресту прислонился старый венок с выцветшими розами, из могильного холма торчит пожелтевший от времени искусственный цветок.

На могиле всего один венок. Фото: Анна ПАШАГИНА

В траве замечаем небольшое ярко-фиолетовое пятно. Раздвигаем сорняки и видим сплетенную из бисера корзинку с цветами. Видимо, кто-то все еще посещает могилу Заволокина.

Подарок от поклонников. Фото: Анна ПАШАГИНА

Но картина удручающая. Становится обидно, что об известном при жизни гармонисте, музыканте, создателе популярной программы «Играй, гармонь!» спустя 20 лет уже забыли. Хотя, несмотря на состояние захоронения, память о его деятельности сохранилась. Программа «Играй, гармонь!» до сих пор выходит на ТВ, а при поддержке его детей — Анастасии и Захара — проводятся разные музыкальные фестивали.

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