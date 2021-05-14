Татьяна Снежина сначала была похоронена на Заельцовском кладбище в Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

14 мая известной поэтессе Татьяне Снежиной исполнилось бы 49 лет. В Новосибирске ее похоронили сразу после трагической гибели. «Комсомолка» решила посетить место захоронения и посмотреть, как выглядит могила Татьяны Снежиной сейчас, спустя более 25 лет.

ОРИЕНТИР: ХВОСТ САМОЛЕТА

Жизнь талантливой сибирячки трагически оборвалась 21 августа 1995 года в страшной аварии на Чуйском тракте. Снежина погибла вместе с женихом, возвращаясь в Новосибирск после отдыха на Алтае. И именно после гибели получила известность. Страна узнала, что поэтесса написала более 200 песен. Многие популярные исполнители включили ее произведения в свой репертуар. Имя Татьяны Снежиной было увековечено посмертно на различных музыкальных конкурсах, а в Новосибирске в ее честь названа улица и возведена памятная стела, представляющая собой арфу в виде паруса с силуэтным изображением поэтессы. В столице Сибири находится и первая могила певицы. Мы отправились посмотреть, как выглядит это место спустя четверть века.

Заельцовское кладбище находится в 12 километрах от города. До него можно легко добраться как на машине, так и на общественном транспорте.

Могилу поэтессы видно с дороги. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Нужно выехать на Мочищенское шоссе, потом уйти налево и ехать пару километров прямо, а дальше главное не пропустить первый поворот налево. Там церковь недалеко и бывший пост ГАИ. Далее нужно доехать до второго входа на кладбище, — объяснил КП-Новосибирск Павел, частый посетитель могилы Снежиной и поклонник ее творчества в Новосибирске.

Зайдя в ограду, нужно повернуть направо и пройти максимум 20 шагов. Есть два ориентира неподалеку от могилы Снежиной. Рядом похоронены директор Новосибирского зоопарка Ростислав Шило, а также экипаж и пассажиры Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем. Могила Татьяны находится буквально в нескольких метрах.

БЮСТ ТАТЬЯНЫ И СТИХИ НА НАДГРОБИИ

Перед нами первая могила Татьяны Снежиной. Сразу бросаются в глаза чистота и ухоженность. Родители поэтессы живут в Москве, а в Новосибирске за памятником присматривают местные жители и поклонники творчества.

На надгробии размещен отрывок из стихотворения поэтессы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

У подножия — свежие цветы, а рядом на столике немного печенья и конфет. На надгробной плите выбиты строчки из стихотворения Татьяны Снежиной:

Я хотела до неба ладошкою

Дотянуться, побыть хоть немножко там,

Только небо уж слишком высокое,

А земля крепко держит жестокая.

Читаешь, а по спине бегут мурашки. Складывается ощущение, что молодая Таня спешила жить и будто бы предчувствовала свою смерть. Хотя эти строки девушка написала еще в 1991 году, за четыре года до трагической гибели.

Бюст - копия с Троекуровского кладбища. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На памятнике установлен бюст Татьяны. Волнистые волосы из гранита, аккуратный нос, слегка пухлые губы и томный взгляд — именно такой она навсегда осталась в памяти родных.

ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО ПАМЯТНИК

Но на месте, где установлен памятник, самого захоронения уже нет. Сразу после автокатастрофы сибирячку похоронили на Заельцовском кладбище. Но спустя несколько месяцев, в ноябре 1995 года, родители Татьяны переехали в Москву и увезли тело дочери с собой для перезахоронения.

Татьяне нашли место на Троекуровском кладбище в столице. А в Новосибирске установили копию бюста на прежнем месте, чтобы поклонники могли навестить ее и тут.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров в конце 1990-х приезжали на могилу Татьяны Снежиной в Новосибирске.

Кстати, бывали на Заельцовском кладбище и звезды. В конце 1990-х Алла Пугачева во время гастролей в столице Сибири приехала на могилу перед концертом.

— Мы все ходим под Богом, все может случиться. К песням Татьяны у меня особое отношение. Удивительно, что кончина такого красивого, талантливого человека положила как бы начало моей новой творческой стези. Вот я стою здесь перед вами, на этой сцене, а вы ждете ту песню, которая обновила меня, — обратилась Алла Борисовна к новосибирской аудитории со сцены во время концерта в 1998 году.

К месту захоронения часто приезжают поклонники творчества Татьяны. Вот и в прошедшую Радоницу тут кто-то побывал. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На одном из концертов, исполняя песню Снежиной «Позови меня с собой», певица не смогла сдержать слез. Позже она объяснила журналистам, из-за чего это произошло.

— Ну вот расклеилась что-то. Это простительно, потому что было в Новосибирске. Такое состояние было у всех в зале. Это единственное, что может меня оправдать, — объяснила тогда Алла Пугачева свою реакцию.

После выступления она собрала все подаренные ей цветы и отвезла на первую могилу к Снежиной.ной.

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