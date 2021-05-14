Татьяна погибла, когда ей было 23 года. Фото: snezhina.ru/Алена МАРТЫНОВА

Пышная прическа, тонкие черты лица и проницательный взгляд: именно такой осталась в памяти родных и поклонников российская поэтесса и композитор Татьяна Снежина. 14 мая 2021 года ей исполнилось бы 49 лет. Она не успела стать знаменитой при жизни и получила широкую популярность уже после смерти. В день рождения певицы «Комсомолка» подготовила материал с рассказом о ее детстве, юности и творчестве. Кто такая Татьяна Снежина, ее биография и гибель в автокатастрофе в Новосибирской области — в нашем материале

РАДИОПРИЕМНИК НАД КОЛЫБЕЛЬКОЙ И МАМИНА КОСМЕТИКА

Настоящая фамилия рано погибшей певицы — Печенкина. Татьяна родилась в городе Ворошиловграде (Украина) 14 мая 1972 года. Ее отец — военнослужащий, а мама трудилась технологом на местном заводе. У Печенкиных уже рос сын Вадим. После рождения дочери семья переехала на Камчатку. О своем детстве Татьяна рассказывала в автобиографии, опубликованной на официальном сайте, посвященном ее памяти:

— Я родилась на Украине, и первыми моими впечатлениями от жизни были мелодичные украинские напевы из радиоприемника около детской кроватки и мамина колыбельная. Мне не исполнилось и полугода, когда судьба перебросила меня из теплого, плодородного края на суровую землю Камчатки. Первозданная красота природы... Седые вулканы, заснеженные сопки, величественный простор океана… И новые детские впечатления: долгие зимние вечера, завывание пурги за окном, треск березовых поленьев в печи и нежные мамины руки, рождающие на свет незабываемые мелодии Шопена.

После рождения дочери семья переехала на Камчатку. Фото: snezhina.ru

В своих воспоминаниях Татьяна писала о первых концертах, которые устраивала для всей семьи. Переодевшись в мамины вещи и взяв ее косметику, девочка с удовольствием исполняла песни из репертуара известных артистов.

Первые шаги в музыке Таня начала делать еще в Петропавловске-Камчатском. Там она пошла в музыкальную школу. Вскоре семье пришлось переехать в Москву.

— Новый переезд, на этот раз в Москву. И первое осознанное потрясение в жизни: потеря друзей, которые остались за тысячей непреодолимых километров, в том суровом и прекрасном краю, — написано в автобиографии. — И на смену радостно-шаловливым детским строфам про «червячков и букашек» в голову вместе с ночными слезами по первой любви, «который там, далеко, в краю далеком и суровом», стали приходить грустные и вместе с тем лирические строки.

Девочка с удовольствием исполняла песни из репертуара известных артистов. Фото: snezhina.ru

Видя любовь младшей сестры к поэзии, брат начал потихоньку давать Тане читать стихи Цветаевой, Пастернака, Гейне. Школьница запоем изучала томики классиков.

«Я ШЛА НА ВСТРЕЧУ МОЕЙ МЕЧТЕ»

Несмотря на любовь к поэзии, Татьяна выбрала абсолютно не связанную с ней профессию. После окончания школы девушка поступила в 2-й Московский медицинский институт. Таня осваивала трудную науку и параллельно занималась творчеством. Именно в университете у девушки появилась своя аудитория.

— Частыми стали студенческие вечера с друзьями у клубного фортепиано, кто-то незаметно записал то, что я пела и играла, на магнитофон, и кассеты стали расходиться по знакомым, друзьям, родственникам. Это был мой первый, а потому самый дорогой тираж, первая радость творческого удовлетворения, — признается Снежина.

В студенческие годы судьба преподнесла Тане «сюрприз»: отца отправили служить в Новосибирск. Девушке опять пришлось оставить друзей и переехать за многие километры от них. К ней снова вернулось то давно забытое чувство тоски и грусти. Именно в столице Сибири Татьяна Печенкина стала Снежиной.

Одна из домашних кассет попала на в студию звукозаписи. Фото: snezhina.ru

— Тоска по всему, что я потеряла, как когда-то, — вновь тоска, не оставлявшая меня ни днем, ни ночью. И стали рождаться песни, на этот раз я могу сказать уверенно: именно песни, иногда по две-три за ночь. А за окном все тот же снег. Может, поэтому я Снежина — снег, холод, пустота, — говорится в опубликованном отрывке из автобиографии Татьяны Снежиной.

В этот непростой для певицы период ее поддерживал родной брат. Он просил Таню «записать что-нибудь новое и выслать» в Москву. Так по воле случая одна из домашних кассет попала на Таганку, в студию звукозаписи «КиС-С». Через пару дней девушке позвонили и позвали в Москву. С ней были готовы работать.

Фамилия Снежина - творческий псевдоним Татьяны. Фото: snezhina.ru

— Через два часа я уже в промерзшем аэропорту Новосибирска, еще через пять — спускаюсь по темным ступенькам в святая святых моего 1994 года, в студию. Я шла навстречу моей мечте. Мечта, впрочем, быстро окатила меня ушатом воды — словами моего первого аранжировщика Александра Савельева: «Работать и работать... но что-то в этом есть», — вспоминает тот день в своей автобиографии Татьяна.

ИЗ СТЕН СТУДИИ — В МАГНИТОФОН АВТОМОБИЛЯ

В жизни Татьяны началась новая страница. Репетиции, записи, ссоры с аранжировщиками, прокуренные подвалы, первый успех и первый провал — именно так она описывала тот период своей жизни. В результате на свет в 1994 году появился первый альбом Снежиной «Вспомни со мной». В него вошла 21 песня.

— Только сейчас я осознаю, что это песни, которые получились из моих диалогов с собой, с моей душой, из моих слез и моих радостей, из моей жизни, — отзывается в автобиографии об альбоме Татьяна.

Татьяна часто выступала. Фото: snezhina.ru

Параллельно с первым альбомом Татьяна уже начинает задумываться над выпуском второго альбома. На его создание ушел целый год, но девушке не понравилось качество. Певица не могла выставить на суд поклонников несовершенную работу. Из-за этого ей пришлось подыскивать новый коллектив для своей дальнейшей деятельности.

— Именно в этот момент в ее жизни появился Сергей Бугаев — человек, которого она полюбила. Российский музыкальный продюсер получил и прослушал аудиоматериал очередной «претендентки на эстраду», материал Татьяны Снежиной. Как он потом сам признавался не раз в кругу друзей, кассета с Таниными песнями незаметно перекочевала из стен студии к нему в автомобиль, и он несколько недель слушал эти песни, забывая на миг, что это материал для работы, — отмечает Вадим Печенкин, брат Татьяны, в предисловии к книге «Позови меня с собой».

С Сергеем Татьяна познакомилась в Новосибирске. Фото: snezhina.ru

Весной 1995 года Сергей предложил Татьяне работать в одной из студий. Как позже напишут в книге, девушке не нравились трактовки ее песен, а Бугаев где-то настойчивостью, а где-то и жесткостью добивался понимания творческого настроя в коллективе. В мае 1995 года состоялся дебют новой песни Снежиной — «Музыкант».

«ОНИ БЫЛИ ГАРМОНИЧНЫ»

Совсем скоро в жизни Тани нашлось место и для любви. Примерно через четыре месяца после знакомства Сергей сделал поэтессе предложение руки и сердца. Девушка не смогла отказать. Свадьба была назначена на 13 сентября.

Мужчина сделал предложение поэтессе через 4 месяца после знакомства. Фото: snezhina.ru

— Люди, которые окружали эту пару в последние месяцы их жизни, говорили о том, насколько они были гармоничны вместе — два красивых человека: русская певица, поэтесса и продюсер, радеющий за славу российской эстрады, любящий мужчина и любящая женщина, — отмечается в предисловии книги. — 15 августа 1995 года радиостанция «Европа плюс» сообщит о предстоящей свадьбе Бугаева и Снежиной.

Влюбленные, ненадолго забыв о творческих планах, окунулись в предсвадебные хлопоты. Молодые выбрали обручальные кольца, Таня нашла свадебное платье и составила список гостей. До главного дня в их жизни оставалось меньше месяца.

АВАРИЯ НА ЧУЙСКОМ ТРАКТЕ

18 августа 1995 года Татьяна и Сергей представили на суд поклонников новый проект, а после уехали отдыхать на Алтай.

— Последней из близких, кто видел их взаимное счастье, была мать Тани, когда из окна своего дома она провожала взглядом маленький микроавтобус. Если бы знать нам всем тогда, что он увозит их навсегда, — печалится автор книги.

На месте аварии установлен памятник. Фото: предоставлено Павлом Непокрытых

Трагедия пришла в семью Печенкиных 21 августа. Татьяна и Сергей возвращались в Новосибирск. На 106-м километре Чуйского тракта микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ. В результате ДТП погибли шесть человек.

Татьяну похоронили в Новосибирске, на Заельцовском кладбище. Чуть позже гроб перевезли в Москву и перезахоронили на Троекуровском кладбище. В столице Сибири остался только памятник — к нему, кстати, во время гастролей приходили с цветами Алла Пугачева, Филипп Киркоров.

Сергея Бугаева похоронили в Ордынском районе. Фото: предоставлено Павлом Непокрытых

Сергея, жениха певицы, похоронили в Ордынском районе.

А ЧТО СЕЙЧАС?

Как сказал Воланд, знаменитый герой Булгакова, рукописи не горят. Все стихи и песни, написанные Татьяной, до сих остаются в памяти и сердцах ее поклонников. Песня в исполнении Аллы Пугачевой «Позови меня с собой» была спета уже после смерти Снежиной в 1997 году. Это произведение прославило автора стихов и привлекло внимание к ее творчеству.

Затем композиции Татьяны начали исполнять Иосиф Кобзон, Лолита Милявская и другие звезды.

Пятиметровая бронзовая стела в память о талантливой поэтессе. Фото: Ростислав НЕТИСОВ\Архив «КП»

С 1997 по 1999 год поэтесса посмертно являлась лауреатом премии «Песня года», в 1998 году — лауреатом премии «Овация» в номинациях «Шлягер года» и «Композиция года».

6 мая 2011 года в Новосибирске появилась улица имени Татьяны Снежиной. Она находится в Октябрьском районе и по сути продолжает улицу Волочаевскую и соседствует с улицей Высоцкого.

В 2011 году в городе появилась улица имени Татьяны Снежиной. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ\Архив «КП»

14 мая 2013 года на этой улице в Новосибирске была установлена пятиметровая бронзовая стела в память о талантливой поэтессе.

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