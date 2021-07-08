«Больше футбольной команды!»: в Новосибирске пожарный воспитывает 14 детей — все родные

Эта семья даже больше, чем футбольная команда! Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сергей и Ольга Мацепуро, пожалуй, самые многодетные родители Новосибирской области: у них 14 родных детей. Несмотря на такую бурную семейную жизнь, настоящие страсти кипят и на службе главы семейства. Вот уже 29 лет мужчина работает в системе МЧС, где практически каждую смену он совершает подвиг, спасая из огня людей и дома. В день семьи, любви и верности Сергей рассказал КП-Новосибирск, как у него получается успешно совмещать напряженную и опасную службу с ролью многодетного папы.

ПОЖАРНЫМ СТАЛ СЛУЧАЙНО

Сергей Мацепуро — пожарный отдельного поста пожарно-спасательной части № 15 Главного управления МЧС России по Новосибирской области, расположенного в Ленинском районе Новосибирска.

— Когда служил в армии, увидел объявление о работе в пожарной части. Позвонил — и через два часа меня уже ждали. Заместитель начальника части завел в свой кабинет, начал рассказывать о специфике работы. Вскоре я уже написал заявление. Демобилизовавшись, принес паспорт, трудовую книжку — и началось, — с улыбкой вспоминает Сергей. — Вся моя жизнь связана с пожарной охраной: прошел от рядового до прапорщика, от пожарного до командира отделения. Эта благородная профессия связана со спасением людей, и я считаю, что это хорошая работа.

У супругов в жизни всякое бывало, но любовь всего важнее. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Новосибирской области.

«МЫ ВСЕГДА ВОЛНУЕМСЯ ЗА ОТЦА»

После дежурства Сергея дома ждут супруга и дети. Традиции встречать главу семейства с работы улыбкой уже почти 25 лет. В этом году пара планирует отметить серебряную свадьбу.

— Со своим будущим мужем я познакомилась незадолго до свадьбы. Я, конечно, знала, что он пожарный, но не представляла, с чем придется сталкиваться. Поначалу, наверное, провожала на смены по-другому, тогда и детей не было. Сейчас от дурных мыслей отвлекают бытовые заботы. Но все равно каждый раз мы волнуемся за него, — рассказывает супруга пожарного Ольга.

Сергей и Ольга вместе уже почти 25 лет. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Новосибирской области.

Кстати, сама женщина родом из Новосибирска, именно в этом городе и вспыхнула большая любовь. А после свадьбы Сергей увез молодую жену в Норильск, где они прожили 20 лет. Там у семейной пары родились девять сыновей и пять дочерей. Сергей признается, что всегда хотел, чтобы мальчиков было больше: как воспитывать и чему учить их, он знает, а вот что с девочками делать, сначала было непонятно. Но все пришло с опытом.

Два года назад большая семья снова вернулась на родину невесты. По словам Ольги, в Новосибирске более волнительно — работа у пожарных здесь намного тяжелее.

— Сергей мне рассказывает разные истории, я такого раньше от него не слышала. Надеюсь, что все будет хорошо. Я в это верю, — делится своим оптимизмом Ольга.

Пока никто из детей Сергея Мацепуро не пошел по профессиональным стопам отца, хотя периодически такие мысли у сыновей появляются.

— Если у кого-то будет желание, то я не стану препятствовать. Заставлять я не хочу, пусть дети все-таки принимают решение самостоятельно. Но я готов помогать, — говорит многодетный отец.

ТЕПЕРЬ НУЖЕН ДОМ И АВТОБУС

Конечно, очень трудно представить, что с таким количеством детей можно успевать что-то еще. Но Ольга работает, ее профессия требует не меньше ответственности, чем у мужа. Ольга трудится на заводе по производству интегральных микросхем и, что самое удивительное, учится в вузе. Теперь, когда все декреты позади, настала пора получить долгожданное высшее образование. Учиться ведь никогда не поздно.

— У Ольги всегда было желание учиться. Когда младшую дочку отдали в садик, сразу же поступила. Ее четверки не устраивают — только пятерки, — смеется Сергей, обнимая свою супругу-студентку.

Как только младшая пошла в детсад, мама поступила в институт. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Новосибирской области.

У семьи Мацепуро есть мечта — построить большой двухэтажный дом, где можно было бы свободно проводить время всем вместе. Сейчас некоторые дети уже взрослые — старшему сыну 23 года, он живет отдельно. Но семью по-прежнему объединяют традиции и общая любовь к путешествиям. Еще Сергей мечтает о собственном автобусе, чтобы все помещались в одном салоне. Сейчас же удается передвигаться на двух легковых машинах, и то партиями.

— Много детей, много забот, много дел — все в движении. Они же все разные, и это даже интересно. Их можно сравнить с букетом цветов из нескольких сортов — разные, но красиво же. Это нужно замечать, и этим нужно наслаждаться. Вот на рыбалку мечтаем съездить, уже с сыном удочки купили. Ждем, когда время появится, — признается пожарный.

14 детей работе и рыбалке не помеха! Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Новосибирской области.

У каждого ребенка свои увлечения, но родители как-то мастерски умудряются поддержать каждого, помогают развиваться, но самое главное — объединяют. Семья Мацепуро ведет активный образ жизни, постоянно участвует в различных конкурсах, спектаклях, даже свой семейный гимн есть. Как признаются супруги, у них несколько секретов счастливой совместной жизни.

— Когда молодые люди женятся, конечно, они любят друг друга. А вот сохранить любовь, пройдя через все сложности, жизненные неурядицы — сложнее. Для этого нужно прощать, мы же все люди. Я бываю не прав, но мне не стыдно попросить прощения. И учусь прощать сам, не давать в жизни место негативу. В случае конфликта нужно остановиться и пересмотреть ситуацию. Порой и смириться. Мы все-таки одно целое, — рассуждает Сергей.

Его супруга Ольга лишь добавляет, что на свете не бывает идеальных семей, но стремиться создать гармоничные отношения нужно всегда.

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