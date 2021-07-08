Диетолог объяснила, как питаться переболевшим коронавирусом, если мясо воняет тухлятиной

Многим новосибирцам, переболевшим коронавирусом, пришлось отказаться от мяса. Фото: Иван ПРОХОРОВ Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Главный диетолог Новосибирской области Оксана Герасименко через соцсети пообщалась с населением. Публикуем ответы на главные вопросы, которые ей задали новосибирцы.

ИЗМЕНИЛИСЬ ВКУСЫ ПОСЛЕ КОВИДА

У многих переболевших коронавирусом возникла проблема искажения запахов и вкусов. Новосибирцы жалуются, что мясо теперь постоянно пахнет неприятной тухлятиной, а часть привычных продуктов вовсе отдают мертвечиной. Как скорее исправить неприятную ситуацию? И можно ли вернуть нормальный вкус?

— Такая побочка после болезни связана с тем, что в организме произошла разбалансировка, то есть нарушена био-химическая система, - говорит Оксана Герасименко. - Для начала необходимо сдать анализы, чтобы определить микроэлементный статус организма после болезни. Это необходимо, чтобы понять, какие бреши нужно восполнить. Но даже без анализов рекомендую пропить витаминно-минеральный комплекс около трех месяцев. Чтобы ускорить процесс, можно в аптеке купить готовое энтеральное питание (это специальные смеси, при которых всасывание пищи происходит напрямую слизистой кишечника - Ред.). Его нужно употреблять около двух месяцев. Энтеральное питание нужно совмещать с основным рационом. Питание должно быть разнообразным, обязательно включать в себя белки, углеводы и жиры. Ваша тарелка должна выглядеть примерно так: половина — овощи, четверть — белковые продукты, все остальное — крупы. Такую модель питания нужно соблюдать три месяца, — объяснила диетолог.

Со слов Оксаны Герасименко, если корректировка питания не поможет, то следует обратиться к специалистам, например, неврологу или отоларингологу. Впрочем, доподлинно какой-то таблетки или схемы лечения парасмии (когда продукты начинают неприятно пахнуть, хотя они свежие - Ред.) пока нет.

ПЕРЕБОЛЕЛ КОВИДОМ, МОЖНО ЛИ ПИТЬ?

Многих волновало когда после болезни можно снова есть шашлык и пить алкоголь. С такими рационом Оксана Герасименко советует не торопиться, если вы только перенесли болезнь:

— Эти продукты надо употреблять с особой осторожностью. На период восстановления после болезни лучше исключить тяжелую пищу и соблюдать диету минимум три месяца после выздоровления. При поражении органов дыхания мы не должны нагружать ЖКТ, так как диафрагма поднимается и давит на легкие, что вызывает отдышку, — объяснила Оксана Герасименко.

КОРОНАВИРУС И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Новосибирцы, страдающие сахарным диабетом и переболевшие ковидом, уточняли, как лучше им сочетать продукты, чтобы скорее прийти в себя. Люди жалуются, что после коронавируса в организме сильно скачет уровень глюкозы в крови, как у молодых, так и пожилых.

— Важно соблюдать режим питания и сочетание при любом приеме пищи белка с углеводами. Всегда в тарелке должен быть белковый продукт. Почему? Потому что скорость всасывания глюкозы она падает в два-три раза, если есть белок. Это может быть отварная курица, кусочек рыбы вместе с кашей, например, гречкой, либо овощной салат и столовая ложка творожка. Белки надо использовать как растительные, так и животные. Так они будут лучше усваиваться в организме. Правильным будет добавить в рацион бобовые, например чечевицу. Но тут важно как человек переносит бобовые, чтобы они не доставляли дискомфорт, вводить их небольшими порциями. Может, это будет соя. Также мы исключаем простые сахара, — подчеркнула Оксана Герасименко.

КАК ПИТАТЬСЯ В ПАНДЕМИЮ

Также диетолог посоветовала людям, которые еще не болели коронавирусом, на время пандемии соблюдать диету. Это позволит защитить организм от инфекции, либо перенести недуг легче.

— Должны быть полноценные завтраки обеды и ужины, надо соблюдать водный режим. Убрать сладкие напитки, газировки. Сейчас хорошо пить смузи из ягод, без сахара. Самое главное правило — разнообразие, чтобы питание было сбалансированным: овощи, зелень, ягоды и фрукты. Далее цельнозерновые крупы темных видов: гречка, овсянка и пшеничные виды каш. Также рыба нежирных сортов и мясо, — отметила Оксана Герасименко.

Кроме того, врач напомнила про то, что не стоит забывать про режим сна и отдыха.

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