«Помогите добрым словом»: фронтовик из Новосибирска оказался на улице после смерти супруги

Фронтовик жил в этом скромном доме со своей супругой. Фото: Сибкрай.ру/семейный архив героя

Ветеран Великой Отечественной войны Виталий Александрович Симонов, долгие годы проживший в старенькой хрущевке в пригороде Новосибирска, остался без крыши над головой из-за конфликта с пасынком. После смерти супруги несколько месяцев назад ее родственники заявили права на жилплощадь и выгнали дедушку на улицу. На время отца приютила у себя пожилая дочь. Как теперь будет решаться жилищный вопрос ветерана — в материале КП-Новосибирск.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В ПОДЪЕЗДЕ

Настоящую осаду пенсионеру устроили кровные родственники его покойной супруги. Ее сын, унаследовав 1/2 доли квартиры, где живет Симонов, поменял замок и буквально выжил дедушку на улицу. Но солдат сдаваться не привык! Ведь не зря он воевал в пулеметном отряде. Боевой 95-летний ветеран, вооружившись компьютером и принтером, пошел в информационную атаку. Он распечатал объявление, где раскрыл все вражеские маневры, и обклеил подъезды дома, на фасаде которого даже есть табличка с его именем.

Ветеран начал информационную атаку. Фото: vk.com/ob.gorod

«Я, Симонов Виталий Александрович, проживал с Бондаревой Любовью Тимофеевной в вашем 9-м доме, в 8-й квартире. Я проживал бы и дальше, но после смерти Любови ее сын объявил мне (участнику ВОВ) войну. Не успев нормально вступить в наследство, он уже сменил замок на двери… Уже 7 месяцев не дает мне жизни, угрожает судом, пишет в полицию. Это все мне дается с трудом, ведь больное сердце и уже 95 лет… Помогите добрым словом! Если полиция не помогает, то хоть вы помогите, не давая распространять сплетни обо мне!» — говорится в письме.

Кто-то из соседей, проникшись непростой ситуацией пожилого человека, опубликовал этот крик души в местном интернет-паблике «Город Обь. Онлайн». И история ветерана получила большой общественный резонанс.

Табличка на доме теперь выглядит как насмешка. Фото: vk.com/ob.gorod

ПОМОЩЬ НА ПОДХОДЕ!

Сдаваться в этом сражении заслуженный дедушка не собирается. После первых наступлений пасынка Виталий Александрович сходил на прием к главе местной администрации, обозначил свою проблему. Чиновники помогли пенсионеру получить удостоверение фронтовика, которого у него не было (но было необходимо для пакета документов), а потом собрали бумаги для постановки его на учет как нуждающегося в жилье. Сделать это было не так-то просто, ведь у Симонова все-таки есть законная доля в квартире, где он жил много лет со своей женой.

— Мы прекрасно понимаем ситуацию. По факту ветеран сейчас не может там находиться. С учетом обстоятельств он в кратчайшие сроки получит единовременную выплату на приобретение жилого помещения. Предположительно сертификат выдадут уже в августе, — прокомментировала КП-Новосибирск заместитель главы администрации города Оби Ольга Корчагина.

Сейчас Виталий Александрович временно ютится у своей родной дочери, которая уже тоже немолода.

Виталий Симонов на войне был пулеметчиком. Фото: личный архив семьи Симоновых.

— Дедушке выделили небольшую комнату, но он пока в состоянии жить самостоятельно. К нему приходила соцработница, мы его часто навещали, возили по магазинам. Он у нас вообще активный очень, до 70 лет ходил на лыжах. Неприятно, что сейчас возникла такая ситуация с сыном Любови Тимофеевны. Эта доля в квартире дедушке досталась не просто так, он когда-то продал свое жилье в Новосибирске и вложил сюда. Да и в целом детей своей жены никогда не обижал, помогали им финансово всю жизнь. Обидно теперь получается, — рассказала КП-Новосибирск внучка ветерана Анастасия.

«ДОЛОЖЕНО РУКОВОДСТВУ»

Несмотря на то, что обе стороны конфликта уже обращались за помощью в разрешении проблемы в МВД, полицейское руководство начало вникать в происходящее только сейчас, после публичного заявления фронтовика в подъезде своего дома.

— О данной публикации доложено руководству Главного управления МВД России по Новосибирской области, которым принято решение о проведении проверки. По предварительной информации, сутью конфликта между гражданами являются гражданско-правовые отношения, — говорят в пресс-службе ведомства.

К ситуации подключилась и прокуратура. Прокурор области поручил проверить законность выселения ветерана из квартиры. Вполне возможно, что действия пасынка будут расценены как самоуправство.

Понятно, что история, приключившаяся с ветераном, пока не попадает в разряд криминальных и в целом дело-то обычное — житейское. Делить квадратные метры, вероятно, пенсионер и пасынок будут в гражданском процессе. Только заслужил ли фронтовик такую — судебную — войну?

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