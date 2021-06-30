Приплыли, коронавирус: иммунолог назвал самые ковидоопасные летние развлечения

Ученые и медики предупреждают: купаться безопасно не везде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На календаре - середина лета, и провести его в четырех стенах совсем не хочется. Дача есть не у всех, так что от летней жары приходится спасаться на пляжах, в аквапарках и открытых бассейнах. Но вот насколько они безопасны во время пандемии коронавируса? На этот вопрос корреспонденты «Комсомолки» попросили ответить вирусолога Александра Шестопалова и иммунолога Артема Стрельникова.

НА ПЛЯЖ - ТОЛЬКО УТРОМ

Многие от летней жары спасаются на пляже, и вирусологи считают, что это абсолютно правильное решение.

- Солнце - источник естественного ультрафиолета, который убивает вирус. Так что если уж решили искупаться и позагорать, то идите на пляж, - говорит Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ).

К слову, в жару на лежаках вирус тоже долго не задерживается - речь идет о нескольких минутах. Но на всякий случай лучше самостоятельно протереть лежак дезинфицирующим средством (или попросить об этом сотрудников пляжа).

Позагорать лучше идти на пляж. Фото: Иван ВИСЛОВ

- Я советовал бы все-таки брать полотенца или пледы из дома и стелить их на песок, - продолжает Александр Шестопалов. - Песок в жару нагревается до 60 градусов, там вируса точно нет.

Вот только приходить на пляж лучше утром, пока народ не набивается туда как селедки в бочке.

- Понятно, что масок на пляже ни у кого нет, поэтому важно соблюдать социальную дистанцию, - напоминает Артем Стрельников, заместитель главного врача клиники иммунопатологии Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии.

В открытых бассейнах скапливается много людей. Фото: Иван ВИСЛОВ

ОТКРЫТЫЕ БАССЕЙНЫ И АКВАПАРКИ ОБХОДИМ СТОРОНОЙ

Не таким хорошим местом для купания считаются открытые бассейны: да, там все те же солнце и лежаки, но есть одно неприятное обстоятельство.

- Как минимум там скапливаются очереди на входе, в кафе на территории, много народа в раздевалках и душевых, а маску там никто носить не будет. Поэтому заразиться коронавирусом в таких условиях очень легко, - рассуждает Артем Стрельников.

В аквапарк медики и ученые советуют пока не ходить. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но все-таки самыми опасными считаются аквапарки, куда так любят в выходные ходить родители с детьми. Казалось бы, вода хлорирована, ребенок играет, но рискует заболеть ковидом.

- Через воду вирус не передается, так что она никакой роли не играет. Но в закрытом пространстве очень много людей, скапливаются очереди перед водяными горками, на входе, на фуд-кортах, а масок ни у кого нет. Подхватить ковид очень легко, - считает Александр Шестопалов.

…И АТТРАКЦИОНЫ - ТОЖЕ

Покататься летом на колесе обозрения или покрутиться на аттракционе любят и взрослые и дети. Но это опасно.

- Наверняка будут очереди в кассу. Да, вы можете быть в маске и стараться соблюдать социальную дистанцию, но ведь не все будут так делать. Плюс ко всему неизвестно, кто сидел в кабинке колеса обозрения до вас, а ее не обрабатывают после каждого круга. На аттракционах одновременно находятся несколько человек, а социальная дистанция там не соблюдается, - отмечает Артем Стрельников.

От катания на колесе обозрения врачи советуют пока воздержаться. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Батуты тоже не лучшее место для развлечения детей. И дело не только в очередях в кассу, которые тоже возможны.

- Одновременно играют несколько детей. И даже если вы надели на ребенка маску, она запросто может сползти, ребенок может заразиться. Да и на поверхности самого батута вирус тоже может быть, - предупреждает Артем Стрельников. - Ну а взрослые, которые дожидаются детей рядом с батутом, социальную дистанцию тоже зачастую не соблюдают.

Элекстросамокаты наиболее безопасны. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

БЕЗОПАСНЕЕ ВСЕГО - ВЕЛОСИПЕДЫ И САМОКАТЫ

Но чем же тогда заняться безопаснее всего? Врачи и вирусологи сходятся в одном: кататься на электросамокатах и велосипедах.

- Человек на электросамокате или велосипедист автоматически соблюдает социальную дистанцию, так что риска подцепить вирус от других нет. Но если берете транспортное средство в аренду, обязательно протрите ручки дезинфицирующим средством, и никакой ковид вам не будет страшен, - уверен Александр Шестопалов.

Ну и прогулки никто не отменял: разумеется, с соблюдением социальной дистанции и масочного режима в общественных местах.

- Успевайте все-таки ловить лето, оно ведь у нас такое короткое, - добавляет Артем Стрельников.

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