«Вакцинированные тоже могут заразиться»: ученый рассказал о новом дельта - коронавирусе

Вакцина – это барьер, но вирус может его преодолеть. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Третья волна коронавируса в России в самом разгаре: только за последние сутки заразились 21650 россиян, а 611 пациентов с ковидом врачи не смогли спасти. Тем временем ученые выявили уже во многих городах России новый вариант коронавируса – Дельта: так называют индийский вариант ветви этой заразы. О нем рассказал Сергей Нетесов, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН.

- Безусловно, вариант Дельта более заразен: он распространяется почти в два раза эффективнее! Однако Индия — крайне густонаселенная страна, а когда образовался этот индийский вариант, в стране еще практически не началось вакцинирование. И поскольку вариант — это не один листочек, а целая ветвь, то на ней происходят все новые и новые мутации – так и возник подвариант - Дельта – плюс. Пока сложно оценить, насколько он заразнее и быстрее распространяется. Но, по предварительным оценкам, он практически не будет отличаться от основной ветви. Кроме того, ученые знают, что в индийской ветви есть еще подварианты…

- Поставленная вакцина сможет защитить от всех этих вариаций?

- Если вы вакцинированы, то это не означает, что вирус на три метра к вам близко не подойдет. Такого не бывает! Это означает, что вакцинированный человек тоже может заразиться. Более того, что такое вакцинация – это барьер, но этот барьер имеет конечную высоту. И если человек радостный, вакцинированный начал ходить без маски, общаться со всеми людьми, в том числе свежеинфицированными, то у него есть все шансы заразиться. И эти шансы существуют потому, что некоторые инфицированные, а не только больные выделяют намного больше частиц вируса, чем это обычно бывает. В результате супервысокая доза вируса «пробивает» уже образовавшийся у части населения иммунитет – в том числе и у некоторых, кто вакцинирован.

- С чем это связано? Как их отличить – тех, кто более опасен?

- Вы можете, не глядя на человека, определить: блондин он, брюнет, какого цвета глаза? Нет, конечно! Никак вы не определите! Если вы хотите узнать, кто инфицирован и кто нет, вам надо брать у всех окружающих вас людей пробы и проанализировать выделенные из них компоненты в течение недели на достаточно дорогом оборудовании. Это будет стоить более 20 тысяч рублей. Поэтому все и говорят: когда эпидемия идет, носите маски!

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