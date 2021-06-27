Новосибирский ученый объяснил, когда пройдет пик третьей волны коронавируса

Ежедневно число заболевших растет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске началась третья волна коронавируса. В торговых центрах выстраиваются очереди из желающих привиться, в городе вводят ограничения: отменяют массовые мероприятия, концерты. Когда настанет пик заболеваемости и как его можно избежать, рассказал научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Сергей Седых.

Ежедневно в Новосибирске COVID-19 заражаются более 150 человек. Картина не самая благоприятная. Как утверждает ученый, такими темпами пик заболеваемости наступит в начале июля.

— Третья волна может быть опасней, чем предыдущие две. Уже сейчас мы видим, что больницы переполнены, а врачи работают в аврале. Если все продолжится в подобном духе, то пострадают не только те, кто заразился COVID-19, но и люди с другими заболеваниями. К примеру, есть люди с заболеваниями легких, сердца, кишечника, онкобольные. Вспомните, сколько людей в прошлом году не смогли во время прооперировать из-за того, что плановые операции были перенесены, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Седых, научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. — Такими темпами у нас может увеличиться рост смертности и от других болезней, а не только от ковида.

По мнению ученого, с 1 сентября может вернуться дистанционное обучение. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Однако этого можно избежать, если для студентов ввести обязательную вакцинацию.

— Можно сделать так, не привился — не пускать на пары и пусть учится дистанционно, — говорит Сергей.

Но есть и благоприятный сценарий, когда спад роста заболеваемости может произойти уже к концу июля.

— Если у нас ввести строгие ограничительные меры, строго следить за ношением масок. Если многих работников отправить на удаленку и ускорить темпы вакцинации, то это нас спасет, — уверен ученый.

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