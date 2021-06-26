Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 27 июня 2021 года: вакцины не хватает, авиашоу отменили

Первый компонент вакцины появится в пунктах вакцинации в воскресенье. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 27 июня 2021 года не радуют: новосибирцы жалуются на очереди и нехватку вакцин в ТЦ. В оперативном штабе области прокомментировали ситуацию.

— Как пояснили в минздраве региона, к вечеру 25 июня в пунктах вакцинопрофилактики областного центра был практически полностью использован первый компонент поступившей ранее вакцины. Вакцинация вторым компонентом продолжается. В настоящее время остаток второго компонента — более 110 тысяч ампул, — сообщили в правительстве Новосибирской области.

НОВАЯ ПОСТАВКА ВАКЦИНЫ

По данным регионального минздрава, очередную поставку вакцины в 45000 доз запланировали из федерального центра, и в воскресенье, 27 июня, она уже будет в пунктах вакцинации.

158 ЧЕЛОВЕК ЗАБОЛЕЛИ ЗА СУТКИ

По данным оперативного штаба, в Новосибирске за сутки выявлено 158 заболевших, в том числе 13 детей.

Шесть пациентов скончались от коронавируса, самой старшей было 75 лет. Сейчас врачи борются за жизни еще 236 пациентов, которые находятся в отделениях реанимации: 50 из них не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

СМЕРТЬ УЧЕНОГО ОТ COVID-19

В Новосибирске скончался академик РАН Виктор Яковлевич Принц — ученый с мировым именем. Доктор физико-математических наук разработал технологию производства нанотрубок, которую используют по всему миру. Сибирский ученый прожил 71 год и большую часть посвятил работе в институте СО РАН.

КОРОНАВИРУС В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ

Четыре случая COVID-19 обнаружили в детских лагерях, заболели трое детей и один сотрудник. В минтруда и соцразвития пояснили, что это некритично и другие дети не успели заразиться. Однако еще 1 июня целую группу детей из «Чкаловца» отправили домой из-за одного заболевшего.

ПЕРЕСАЖИВАТЬ ОРГАНЫ СТАЛЬ МЕНЬШЕ

В Новосибирске из-за пандемии вдвое сократилось число операций по пересадке органов - особенно печени и почек. Хирурги решили не рисковать здоровьем пациентов.

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