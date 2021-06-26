В Новосибирске от коронавируса умер 75-летний пенсионер

50 человек подключены к аппаратам ИВЛ Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Плохие новости сообщил оперативный штаб Новосибирской области: за минувшие сутки от коронавируса в Новосибирске умерли шесть человек.

— Это мужчины в возрасте 54 лет, 75 лет и женщины в возрасте 42 лет, 61 года, 67 лет, 71 года. Всегос начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 2029 человек, — сообщили в оперштабе.

Сейчас врачи борются за жизни еще 236 пациентов, которые находятся в отделениях реанимации: 50 из них не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки врачи выявили 158 новых случаев COVID-19, в том числе у 13 детей. Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 46168 человек, среди них 3084 ребенка. 41274 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.

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