Умер Виктор Принц - знаменитый ученый-физик болел коронавирусом

Новосибирский ученый вписал свое имя в мировую науку. Фото: пресс-служба Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова

Академик РАН, доктор физических наук Виктор Принц умер от коронавируса в Новосибирске на 71-м году жизни. Об этом сообщил близкий знакомый ученого, известный микроминиатюрист Владимир Анискин.

— Вчера умер от ковида мой знакомый. Ученый с мировым именем, д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН, профессор Виктор Яковлевич Принц. Автор Принц-технологии на основе которой мы вместе с его группой (с кандидатом физико-математических наук Селезневым В.А.) работали над созданием трубчатого датчика термоанемометра. Упокой, Господи, его душу, — написал Владимир Анискин.

Виктор Принц в 1972 году окончил НГУ и всю жизнь трудился в Институте физики полупроводников имени Ржанова при СО РАН, где заведовал лабораторией. В 1995 году сибирский ученый разработал технологию формирования трехмерных структур, которая легла в основу создания нанотрубок, в том числе полупроводников нового поколения. Эту технологию сейчас используют в США для создания медицинских чипов и нанороботов. Виктор Яковлевич Принц являлся экспертом по физике и нанотехнологии «Сколково», РФФИ, ОНЭКСИМГРУПП, входил в федеральный реестр экспертов ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. Также член-корреспондент РАН был в составе редколлегии научного журнала ISRN Nanotechnology.

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