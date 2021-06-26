Четыре случая заражения коронавирусом обнаружили в детских лагерях Новосибирской области

Помощь медиков потребовалась 3 детям и одному сотруднику лагеря. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Четыре случая заражения коронавирусом зафиксировали в детских лагерях Новосибирской области: минтруд прокомментировал инцидент.

— В 30 оздоровительных организаций, которые завершили первую смену, были зафиксированы четыре случая, где факты заболевания коронавирусной инфекцией подтвердились, — сообщила в пресс-центре ТАСС замминистра труда и социального развития региона Ольга Потапова. — Три случая были выявлены среди воспитанников, один случай нашли у работника детского лагеря. Инфекцию обнаружили вовремя, и сотрудник не был допущен к работе. Также один из заболевших детей не контактировал со сверстниками.

Напомним, 1 июня в детском лагере «Чкаловец» был выявлен случай заболевания у 14-летнего подростка. Девочку изолировали, а смену из 30 детей отправили домой, пообещав вернуть деньги за путевки или перенести отдых.

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