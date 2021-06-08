В минтруде прокомментировали ситуацию с девочкой из лагеря «Чкаловец», заболевшей коронавирусом

В областном министерстве труда и соцразвития прокомментировали ситуацию заболевшей девочкой в «Чкаловеце».
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В областном министерстве труда и соцразвития прокомментировали ситуацию заболевшей девочкой в «Чкаловеце». Напомним, из лагеря под Новосибирском вывезли автобус детей после того, как у одной из приехавших на отдых девочек выявили коронавирус.
— При организации заезда детей в лагерь 1 июня был выявлен один 14-летний ребенок с признаками ОРВИ. В целях безопасности детей, находящихся в лагере, девочка была незамедлительно изолирована и в дальнейшем передана родителям, — пояснили в ведомстве. — По решению Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области 30 детей, которые находились в контакте с заболевшим ребенком, были направлены домой.
Администрация лагеря предложила родителям вывезенных детей либо вернуть деньги за путевки, либо перенести отдых ребят на другие смены. Сейчас «Чкаловец» работает в штатном режиме: там продолжают отдыхать 638 детей. Министерство держит ситуацию в лагере на контроле.
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