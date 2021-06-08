В минтруде прокомментировали ситуацию с девочкой из лагеря «Чкаловец», заболевшей коронавирусом

В областном министерстве труда и соцразвития прокомментировали ситуацию заболевшей девочкой в «Чкаловеце». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В областном министерстве труда и соцразвития прокомментировали ситуацию заболевшей девочкой в «Чкаловеце». Напомним, из лагеря под Новосибирском вывезли автобус детей после того, как у одной из приехавших на отдых девочек выявили коронавирус.

— При организации заезда детей в лагерь 1 июня был выявлен один 14-летний ребенок с признаками ОРВИ. В целях безопасности детей, находящихся в лагере, девочка была незамедлительно изолирована и в дальнейшем передана родителям, — пояснили в ведомстве. — По решению Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области 30 детей, которые находились в контакте с заболевшим ребенком, были направлены домой.

Администрация лагеря предложила родителям вывезенных детей либо вернуть деньги за путевки, либо перенести отдых ребят на другие смены. Сейчас «Чкаловец» работает в штатном режиме: там продолжают отдыхать 638 детей. Министерство держит ситуацию в лагере на контроле.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из лагеря «Чкаловец» под Новосибирском вывезли автобус детей: у одной из девочек нашли ковид

Детей вывезли по требованию Роспотребнадзора (подробнее).