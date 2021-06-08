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Общество8 июня 2021 12:48

Из лагеря «Чкаловец» под Новосибирском вывезли автобус детей: у одной из девочек нашли ковид

Детей вывезли по требованию Роспотребнадзора
Галина СИМОНОВА
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Из детского лагеря «Чкаловец» под Новосибирском вывезли автобус детей из-за ковида.

Из детского лагеря «Чкаловец» под Новосибирском вывезли автобус детей из-за ковида.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из детского лагеря «Чкаловец» под Новосибирском вывезли автобус детей — у одной из девочек обнаружили ковид. Ребята пробыли на территории лагеря около недели.

— Из лагеря по требованию Роспотребнадзора вывезли только один автобус детей, тех, кто непосредственно контактировал с заболевшей девочкой. Выяснилось все это вчера, 7 июня, — рассказал КП-Новосибирск один из сотрудников лагеря. — Мы, в свою очередь, предлагали всем детям, кто контактировал с ней, сделать ПЦР-тесты за счет лагеря. Но Роспотребнадзор настаивал именно на вывозе детей.

Как пояснил сотрудник лагеря, вывезли из лагеря только детей, ехавших на одном автобусе с заразившейся девочкой. Остальные посетителя лагеря находятся на территории.

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