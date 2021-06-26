В Новосибирске не хватает первого компонента вакцины от COVID-19

Новосибирцы заметили очереди в мобильных пунктах вакцинации
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирцы жалуются нехватку первого компонента вакцины от COVID-19: это подтвердили и в оперативном штабе регионе.
— Как пояснили в минздраве региона, к вечеру 25 июня в пунктах вакцинопрофилактики областного центра был практически полностью использован первый компонент поступившей ранее вакцины. Вакцинация вторым компонентом продолжается. В настоящее время остаток второго компонента — более 110 тысяч ампул, — сообщили в правительстве Новосибирской области.
По данным регионального минздрава, очередная поставка вакцины в 45 000 доз скоро поступит: препарат доставят из федерального центра, и в воскресенье 27 июня, она уже будет в пунктах вакцинации.
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