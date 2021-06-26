Новосибирцам стали реже пересаживать печень и почки из-за пандемии коронавируса

Число операций снизилось на 40 % Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пандемия коронавируса резко снизила число трансплантаций органов. Об этом сообщили в Новосибирской областной больнице.

— В 2020 году провели 57 операций, хотя ранее делали 95 до 57 процедур. Когда речь не шла о спасении жизни, мы сознательно воздерживались от некоторых вмешательств для безопасности пациентов, — сообщил в пресс-центре ТАСС главный трансплантолог Новосибирской области Александр Быков.

Врачи отметили, что число трансплантаций органов остается низким. В 2021 году пациентам провели 34 операции по пересадке органов, 22 из них — по пересадке печени и 12 — почек.

Также, коронавирус мешает лечить пациентов с тяжелой формой сахарного диабета. По словам главврача Новосибирской областной больницы Анатолия Юданова, им предлагают пересадку одновременно двух органов — почек и поджелудочной железы, но пандемия не позволяет рисковать.

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