«Мне он снился в день операции»: истории сибиряков, которым спасли жизнь умершие люди

Среди участников акции были не только пациенты, но и доноры. Фото: предоставлено Предоставлено Вероникой НОВИКОВОЙ/Анжела КОЛТОЧИХИНА/Предоставлено Татьяной БЕЗЗУБОВОЙ

Перед Новосибирской областной больницей собралось много народу. У них разные социальные статусы, пол, возраст, судьбы, но объединяет их одно: они все — пациенты с донорскими органами. Чтобы увековечить память своих спасителей, пациенты решили посадить аллею. Так они выразили свою благодарность тем, кто подарил им органы и шанс на жизнь после своей смерти.

Пациенты отделения трансплантации органов. Фото: Анжела КОЛТОЧИХИНА

Корреспонденты КП-Новосибирск пообщались с пациентами и узнали их истории.

«Я ЖИЛ В БОЛЬНИЦЕ ТРИ ГОДА»

Вадим провел в больнице три года. Фото: Анжела КОЛТОЧИХИНА

Вадим Золотухин, 13 лет, пересадили печень и почку:

— Когда я находился в утробе матери, ей сказали, что я уже появлюсь на свет больным. Предлагали даже сделать аборт. Мама выбрала сохранить мне жизнь. И как мне потом рассказывали родители, на свет я появился на удивление здоровым. Только ежемесячно приходилось сдавать анализы, чтобы отслеживать мое состояние. Когда мне исполнилось 6 лет, начались проблемы. Анализы ухудшились, да и сам я стал чувствовать себя намного хуже. Меня положили в больницу и во время обследования на одной из почек обнаружили кисту.

Потом болезнь развивалась стремительно. Больничная палата стала моим вторым домом. А к родным меня отпускали только по праздникам. Когда киста стала разрастаться и поражать другие органы, назначили пересадку. Требовался донор печени и почки — они пострадали больше всего.

В больнице я провел три года — именно столько времени искали нужного донора. Родители не подошли, поэтому мне оставалось только принимать лекарства и ждать. Я хорошо запомнил день операции, потому что тогда все отмечали День России. Мои сверстники гуляли на площади, а меня положили на операционный стол. К счастью, все прошло успешно и органы прижились.

— А ты знаешь своего донора?

— Нет, но мне говорили, что ему около 35 лет. Возможно, мы с ним даже чем-то похожи сейчас.

«Я УВИДЕЛА ДОНОРА ВО СНЕ»

Алена (на фото крайняя слева) на посадке аллеи «Подарившим жизнь». Фото: Анжела КОЛТОЧИХИНА

Алена, 28 лет, пересадили печень:

— Не люблю и не хочу рассказывать историю своей болезни. Скажу одно: диагноз был сложный. Помочь могла только пересадка печени. Мне повезло: я ждала донора меньше месяца. Операция прошла успешно, и пока я лежала в реанимации, мне приснился сон. Я увидела расплывчатый образ мужчины. Не могу описать его подробнее, но я запомнила его имя — Юрий. Мне до сих пор кажется, что это и есть мой донор.

«Я ЖДАЛА ПОЧКУ ОКОЛО 10 ЛЕТ»

Татьяна ждала пересадки почки с 14 лет. Фото: предоставлено Татьяной БЕЗЗУБОВОЙ

Татьяна Беззубова, 34 года, пересадили почку:

— Все началось еще в школе, когда мне было 14 лет. В один из дней я почувствовала дикое жжение, боль в животе и пояснице. Учителя отправили меня домой, но как только я переступила порог квартиры, потеряла сознание. Родители отвезли меня в Черепановскую ЦРБ, но там меня обследовать не смогли. Пришлось ехать в Новосибирск.

Врачи сказали, что у меня проблемы с почками. Полгода я лежала в больнице. Регулярно делали диализ — откачивали воду из организма. Когда выписали домой, процедуры все равно продолжались. Врачи сказали, что требуется пересадка почки. Я ждала своего первого донора около пяти лет. Что я о нем знаю? Девочка погибла в автокатастрофе, а ее мама хотела, чтобы смерть дочери не была напрасной. Она дала разрешение на трансплантацию почки, и мне ее пересадили. Только почка не прижилась, и ее пришлось удалить. Да, бывает и такое… Ждать пришлось еще пять лет. Во второй раз мне пересадили почку от мужчины, и она мне подошла.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Сибирячка стала донором для своей матери. Фото: предоставлено Вероникой НОВИКОВОЙ

«Я ЕДИНСТВЕННАЯ, КТО ЕЙ ПОДОШЕЛ»

Не всегда донорами становятся умершие люди. Например, Вероника Новикова, которой 21 год, стала донором для своей мамы:

— Мы живем в небольшом поселке Полойка Краснозерского района Новосибирской области. Мама заболела год назад. У нее начало тянуть бок, и она пошла к местным врачам. Они долго не могли понять, что с ней происходит, и лечили ее от желтухи.

Лечение, выписанное нашими докторами, не помогало. Тогда мы поехали в Новосибирск. Тут маме и поставили правильный диагноз: «цирроз печени». Потребовалась срочная пересадка правой части печени. Нас в семье трое детей, и мы решили, что попробуем спасти маме жизнь, главное, чтобы был шанс. Нас обследовали, но подошла только я. Операция была назначена через две недели. В день икс я очень переживала. Когда легла на операционный стол, в голове крутилась одна мысль: «Скорее бы это все закончилось». Когда открыла глаза, сразу спросила у врачей: «Где мама? С ней все в порядке?» Мне сказали, что ее скоро привезут и что все прошло хорошо.

Сейчас мама выздоравливает. Операция очень помогла нам сблизиться. Теперь мы стараемся проводить вместе еще больше времени.

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