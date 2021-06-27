Последние новости Новосибирска на 27 июня 2021 года: знаменитый ученый умер от ковида, чиновник брал взятки банкетами

Виктор Принц болел коронавирусом. Фото: пресс-служба Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова

Мы собрали последние новости Новосибирска на 27 июня 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

РАСКРЫЛ ТАЛАНТ ЗА РЕШЕТКОЙ

Осужденный за наркотики новосибирский диджей Константин Шумихин записал песню о раскаянии. Он и двое других заключенных ИК №14 — Владислав Ткачев и Александр Коченевский — сняли клип на песню «Вверх дном». Ролик попал на всероссийский конкурс «Калина Красная».

СБИЛ МАЛЬЧИКА И УЕХАЛ НА «БЕНТЛИ»

Полиция задержала водителя серого «Бентли Континенталь», который сбил девятилетнего ребенка в центре Новосибирска. Напомним, мужчина скрылся с места ДТП, а мальчик попал в больницу. Оказалось, что 31-летний лихач был лишен водительских прав, теперь ему грозит арест. Мальчик получил травму ноги и на следующий день был выписан домой.

ИЗВЕСТНЫЙ ФИЗИК ПРИНЦ УМЕР ОТ COVID-19

Академик РАН Виктор Яковлевич Принц скончался на 71-м году жизни, причиной стал коронавирус. Сибирский ученый в 1995 году разработал технологию создания нанотрубок, которую теперь применяют во всем мире. Доктор физико-математических наук Виктор Яковлевич Принц являлся экспертом по физике и нанотехнологии «Сколково» и нескольких российских вузов, а также зарубежных журналов.

НОВОСИБИРСКИЙ СПАСАТЕЛЬ ПОКОРИЛ СОЦСЕТИ

Младший лейтенант МЧС Алексей Сапрыкин написал песню о работе пожарных за две недели и проснулся знаменитым. За день видео набрало более 20 тысяч просмотров, а сам автор попал на всероссийский конкурс творчества ко Дню пожарной охраны.

ВЗЯТКИ БАНКЕТАМИ И АВИАБИЛЕТАМИ

Новосибирский чиновник задержан за взятки банкетами и авиабилетами. Следователи установили, что директор МКУ «УКС» требовал с подрядчиков заказывать торжества для себя и своих сотрудников в обмен на содействие в контрактах на строительстве детских садов. Возбуждено восемь уголовных дел, расследование продолжается.

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