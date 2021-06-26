Новосибирский спасатель покорил соцсети песней о пожарных

Автор с детства учился играть на фортепиано и гитаре. Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Новосибирской области

Новосибирский спасатель Алексей Сапрыкин записал песню специально ко Дню пожарной охраны: младший лейтенант МЧС говорит, что написал слова и музыку за две недели и отправил на конкурс, который ведомство проводило к празднику. В итоге его композиция победила на региональном этапе и покорила соцсети.

— Я бесконечно рад, что на региональном этапе я завоевал первое место.Для меня это уже победа. Кроме того, мы сняли видеоклип на эту песню, и я надеюсь, что многим будет интересно увидеть реальные будни покорителей огня, — уверен Алексей Сапрыкин.

За несколько часов видео набрало более 20 тысяч просмотров и разлетелось по соцсетям. Подписчики пабликов оценили песню и стали поздравлять пожарных:

— С праздником, герои! Сухих рукавов, — написал новосибирец.

— Спасибо за вашу работу! Здоровья, счастья, всех благ, — поздравила сибирячка.

Смотреть видеосюжет Новосибирский спасатель покорил соцсети песней к Дню пожарной охраны

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.