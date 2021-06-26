Новосибирский спасатель покорил соцсети песней о пожарных

Автор с детства учился играть на фортепиано и гитаре. Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Новосибирской области
Новосибирский спасатель Алексей Сапрыкин записал песню специально ко Дню пожарной охраны: младший лейтенант МЧС говорит, что написал слова и музыку за две недели и отправил на конкурс, который ведомство проводило к празднику. В итоге его композиция победила на региональном этапе и покорила соцсети.
— Я бесконечно рад, что на региональном этапе я завоевал первое место.Для меня это уже победа. Кроме того, мы сняли видеоклип на эту песню, и я надеюсь, что многим будет интересно увидеть реальные будни покорителей огня, — уверен Алексей Сапрыкин.
За несколько часов видео набрало более 20 тысяч просмотров и разлетелось по соцсетям. Подписчики пабликов оценили песню и стали поздравлять пожарных:
— С праздником, герои! Сухих рукавов, — написал новосибирец.
— Спасибо за вашу работу! Здоровья, счастья, всех благ, — поздравила сибирячка.
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