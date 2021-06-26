На новосибирского чиновника, требовавшего взятку банкетами, возбудили 8 уголовных дел

Чиновник требовал оплачивать банкеты на "День строителя" и другие торжества Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске на директора «Управления капитального строительства» возбудили 8 уголовных дел. Сегодня, 26 июня пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области сообщила о подробностях расследования.

— В период с 2018 по 2020 годы директор МКУ «УКС» требовал от руководителей подрядных организаций оплачивать счета на оказание услуг общественного питания в ресторане для него и иных работников МКУ «УКС» при проведении профессиональных праздников «День строителя» и иных корпоративных мероприятий. По материалам УФСБ по Новосибирской области возбуждено 8 уголовных дел, — сообщили в Следственном комитете.

В обмен руководители строительных подрядных организаций получали содействие в заключении новых муниципальных контрактов. Деньги перечислялись на счета организаций общепита, а сотрудники «УКС» заказывали себе торжества.

Также директора МКУ «УКС» обвиняют в получении взятки авиабилетами на сумму в 130 тысяч рублей. Расследование уголовных дел продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске глава управления капремонта попался на взятке авиабилетами

Его также обвиняют в махинациях с финансами при строительстве детсада (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.