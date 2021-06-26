На новосибирского чиновника, требовавшего взятку банкетами, возбудили 8 уголовных дел

Чиновник требовал оплачивать банкеты на "День строителя" и другие торжества
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Новосибирске на директора «Управления капитального строительства» возбудили 8 уголовных дел. Сегодня, 26 июня пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области сообщила о подробностях расследования.
— В период с 2018 по 2020 годы директор МКУ «УКС» требовал от руководителей подрядных организаций оплачивать счета на оказание услуг общественного питания в ресторане для него и иных работников МКУ «УКС» при проведении профессиональных праздников «День строителя» и иных корпоративных мероприятий. По материалам УФСБ по Новосибирской области возбуждено 8 уголовных дел, — сообщили в Следственном комитете.
В обмен руководители строительных подрядных организаций получали содействие в заключении новых муниципальных контрактов. Деньги перечислялись на счета организаций общепита, а сотрудники «УКС» заказывали себе торжества.
Также директора МКУ «УКС» обвиняют в получении взятки авиабилетами на сумму в 130 тысяч рублей. Расследование уголовных дел продолжается.
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