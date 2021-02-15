В Новосибирске глава управления капремонта попался на взятке авиабилетами

Директора Управления капстроительства Новосибирска обвиняют в махинациях с бюджетными деньгами и получении взяток. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Директора Управления капстроительства Новосибирска обвиняют в махинациях с бюджетными деньгами и получении взяток. По версии следователей, одну из взяток он получил в виде билетов на самолет.

— В 2020 году директором МКУ «УКС» в ходе выполнения муниципального контракта, заключенного для строительства детского сада по улице Спортивной в Ленинском районе, с помощью подконтрольной фирмы была организована подготовка фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на указанном объекте на сумму свыше 5 миллионов рублей. При этом, данные работы никем не проводились, однако оплачены были, — пояснили в Следственном Комитете РФ. — А в ходе выполнения другого муниципального контракта в 2020 году по строительству здания детского сада-яслей по улице 9 Ноября в Октябрьском районе директор МКУ «УКС» дал своим подчиненным указания принять заведомо невыполненные работы. За это он получил взятку в виде покупки ему авиабилетов на сумму свыше 130 тысяч рублей.

Сейчас директора управления обвиняют в мошенничестве по статье 159 УК РФ и в получении взятки должностным лицом по статье 290 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

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