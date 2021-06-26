«Осознали ошибки, но платим с трудом»: осужденный за наркотики новосибирский диджей раскаялся в песне

Теперь у него и его сокамерников есть все шансы победить на всероссийском конкурсе «Калина красная». Фото: стоп-кадр.

Осужденные тогучинской ИК-14 стали участниками всероссийского конкурса «Калина красная». Трое заключенных — Константин Шумихин, Владислав Ткачев и Александр Коченевский — сняли клип на песню «Вверх дном». Проникновенное исполнение впечатлило судей, и осужденные стали лауреатами регионального этапа конкурса. Теперь у них есть все шансы победить и на всероссийском уровне.

— Такие конкурсы проводятся для того, чтобы заключенные могли оценить результаты своих занятий. Благодаря этому осужденные понимают, что стараются не вхолостую, а работают на результат. Например, осужденные с клипом на композицию «Вверх дном» стали лауреатами регионального этапа. Ждем результатов финального этапа. Судя по прошлому опыту, у них хорошие шансы на победу, — рассказали КП-Новосибирск в ГУФСИН по Новосибирской области. — Стоит отметить, что творческие кружки есть в каждой колонии. Как правило, их возглавляют те, у кого есть какой-то талант. К примеру, этим коллективом в ИК-14 руководит Константин Шумихин. До того, как Константин оказался в колонии, он работал диджеем. У него есть опыт и знания в музыке.

Слова композиции «Вверх дном» придумали Владислав Ткачев и Александр Коченевский. Они же и исполнили песню. Что касается музыки, то ее написал Константин Шумихин, руководитель творческого коллектива. Примечательно, что участников коллектива объединила не только тяга к творчеству, но и одна «наркотическая» статья — 228 УК РФ.

Песня, которую исполнили заключенные, стала настоящей исповедью мужчин. В ней они душераздирающе поведали о своих разбитых мечтах и судьбах. Поделились, что осознали ошибки.

— Ошибку совершил, пред Богом согрешил — в моем кармане 30 грамм нашли. Мама, не кричи! Я прошу, молчи! Душу рвет на части… Я прошу, прости… Все вверх дном, осознали ошибки, но платим с трудом, — спели заключенные.

Как уточнили КП-Новосибирск в ГУФСИН, клип для конкурса снимали на территории колонии. Смонтировали его там же, в студии кабельного телевидения, расположенной в ИК.

Известно, что творческий коллектив ИК-14 исполняет композиции в разных жанрах — электронная и поп-музыка, рок и кавер-версии. В планах заключенных — продолжить заниматься музыкой и после освобождения. Вот только за решеткой они пробудут еще долго. К примеру, ранее осужденный за контрабанду наркотиков Константин Шумихин, в прошлом новосибирский диджей, уже отсидел 4 года, однако впереди у него еще 7 лет колонии.

— Будут ли они заниматься творчеством после освобождения, покажет время. Все зависит от конкретного человека. Наша задача — приложить достаточно усилий, чтобы осужденные исправились: достойно относились к труду, учебе, занимались творчеством. Мы делаем все для того, чтобы после освобождения они стремились к честному заработку. А победы в таких конкурсах стимулируют участников быть законопослушными и помогают им встать на верный путь, — отметили в региональном ГУФСИН.

В ведомстве добавили, что помимо коллектива из ИК-14 лауреатами регионального этапа конкурса «Калина красная» стали и осужденные из ИК-12 и ИК-18.

Смотреть видеосюжет Новосибирские осужденные раскаялись в песне.

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