Полиция задержала водителя «БМВ», сбившего пятилетнего мальчика в центре Новосибирска

Ребенок оказался в больнице
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Полиция поймала водителя «БМВ», который сбил пятилетнего мальчика. Напомним, ДТП произошло днем 25 июня на Красном проспекте.
— Подозреваемый скрылся с места происшествия и был задержан на следующий день. На момент ДТП виновник не имел прав на управление автомобилем, — сообщил КП-Новосибирск источник.
После аварии ребенка увезли на «Скорой помощи» в больницу: предстоит понять, насколько серьезно мальчик пострадал. А виновнику ДТП грозит арест на 15 суток за оставление места происшествия.
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