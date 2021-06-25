В Новосибирска автомобиль сбил 15-летнего подростка и скрылся

Полицейские ищут водителя, сбившего подростка. Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 25 июня, в Заельцовском районе Новосибирска автомобиль сбил 15-летнего подростка и скрылся. Это произошло у дома №98 на Красном проспекте. Подробности рассказали в ГИБДД по городу.

— Ребенка госпитализировали в больницу. Характер его травм уточняется, — сообщили в ведомстве.

Сейчас водителя разыскивают полицейские. По предварительной информации, на подростка наехал седан серого цвета.

Автомобилисту грозит арест до 15 суток.

Всем кто располагает информацией об аварии, либо знает местонахождение автомобиля, просят обратиться по телефонам 232-23-21, 232-23-51.

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