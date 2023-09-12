«Я должна была лететь на нем»: сибирячка рассказала о неисправности самолета, аварийно севшего в поле под Новосибирском

Сибирячка рассказала о поломке самолета, аварийно севшего в поле в НСО. Фото: АСТ-54.

Во вторник, 12 сентября, в Убинском районе Новосибирской области аварийно приземлился самолет. Воздушное судно следовало рейсом «Сочи-Омск». Причину случившегося устанавливают в транспортной прокуратуре и СК. По предварительным данным, у самолёта отказала гидравлика. КП-Новосибирск выяснила, что с самолетом Airbus A320 уже были проблемы.

– Я должна была лететь на этом самолёте. Мой полёт должен был состояться 24 июля этого года. Рейс был назначен на 11:30 утра по местному времени. Далее сообщили о задержке рейса на час. А затем постоянно переносили вылет. Затянули вообще до 1:30 следующего дня, – рассказала КП-Новосибирск Анастасия, купившая билет на рейс «Омск-Сочи».

По словам девушки, пассажирам открыто сообщили о том, что воздушное судно неисправно.

– Какая именно была поломка, нам не озвучили. Но полагаю, очень серьезная, раз полёт был отложен на 12 часов, – уточнила Анастасия. – Техник не прибыл вовремя, а когда был на месте, затруднялся починить судно. От этом тоже сообщили сотрудники аэропорта.

Из-за этого сибирячка решила не рисковать и сдала билет:

– Позже позвонила на горячую линию «Уральских авиалиний». Авиакомпания была в курсе данной ситуации. Не понимаю, почему они не приняли меры, раз сегодня этот самолёт совершил аварийную посадку, – говорит Анастасия.

По последним данным, на борту находились 161 человек, в том числе 21 ребенок и шесть членов экипажа. Некоторым из них стало плохо после посадки.

ЧП прокомментировали в пресс-службе «Уральский авиалиний».

– Самолет Airbus A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск, совершил экстренную посадку вне аэродрома. Посадка прошла благополучно! Пострадавших и жертв нет. Всего на борту находился 161 пассажир. Пассажиров доставили в ДК села Убинское, Новосибирской области. Позже их доставят в Омск, – говорится в сообщении авиакомпании.

Кака выяснила КП-Новосибирск, Airbus А320-214 эксплуатируется уже почти 20 лет. Первый полет он совершил 2 февраля 2004 года. По информации с карточки самолета на сайте RussianPlanes, самолет произвели в Тулузе. Воздушное судно до мая 2013 года принадлежало авиакомпании Air Arabia, а последние десять лет — «Уральским авиалиниям». Сертификат летной годности был выдан 28 ноября 2022 года и действовал до 31 декабря 2024 года.

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