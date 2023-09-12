На ходу почти 20 лет: что известно о самолете, который экстренно сел в Новосибирской области

Самолет Airbus 320-214 был в эксплуатации 19 лет. Фото: Олег Конюк.

Airbus А320-214, который утром 12 сентября совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области, эксплуатируется уже почти 20 лет. Первый полет он совершил 2 февраля 2004 года.

Согласно информации с карточки самолета на сайте RussianPlanes, самолет был произведен в Тулузе. Воздушное судно до мая 2013 года принадлежало авиакомпании Air Arabia, а последние десять лет — «Уральским авиалиниям»

Сертификат летной годности был выдан 28 ноября 2022 года и действовал до 31 декабря 2024 года.

По предварительной причине, самолет Сочи − Омск потерял гидросистему, поэтому пошел на аварийную посадку в Новосибирской области. Так ли это, предстоит разобраться транспортной полиции. Возбуждено уголовное дело. 161 человек, находившихся на борту, разместили в местном ДК, пострадавших и погибших среди них нет.

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