В Новосибирской области штормовой ветер валит деревья, а град разбивает стекла: один человек погиб

Погода в Новосибирской области как будто сошла с ума. Фото: интернет-издание «Трудовая жизнь» / предоставлено читателями

На территории Новосибирской области уже несколько дней бушует непогода. Ураганный ветер валит деревья, а с неба падает крупный град. Кажется, будто погода сошла с ума. Что происходит в регионе – читайте в материале КП-Новосибирск.

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ ЗАКОНЧИЛСЯ ТРАГЕДИЕЙ

В пятницу, 14 июля, сильный ветер повалил березу у озера Чаны в Барабинском районе. Дерево приземлилось на палатку, в которой прятались супруги − 41-летняя жительница Барабинска и ее 39-летний муж.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Мужчину экстренно забрали в больницу.

Упавшая на палатку береза раздавила сибирячку. Фото: интернет-издание «Трудовая жизнь»

− Материалы проверки переданы в Следственный комитет, − сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по региону.

ГРАД РАЗМЕРОМ С ПЕРЕПЕЛИНОЕ ЯЙЦО

В субботу, 15 июля, в Новосибирске выпал крупный град. Льдинки были размером с перепелиное яйцо.

С неба падал град размером с перепелиное яйцо. Фото: Егор Климов

На фоне сочно-зеленой травы они выглядели особенно впечатляюще.

Землю покрыли крупные льдинки. Фото: предоставлено читателем

Горожане спешили спрятаться под крышу, чтобы не получить травмы. А вот автомобилям сибиряков пришлось прочувствовать на себе удар стихии. У некоторых машин град пробил стекла.

Новосибирцы спешили спрятаться от града под крышей. Фото: Николай Прокопович

− В Первомайском районе град серьезно побил машины, − рассказал КП-Новосибирск один из местных жителей.

Град не пощадил машины сибиряков. Фото: предоставлено читателем

КП-Новосибирск пообщалась с юристом Михаилом Спиридоновым и узнала, что в такой ситуации делать владельцам авто.

Владельцу другой машины тоже не повезло. Фото: Егор Давыдов

− Такую ситуацию можно классифицировать как стихийное бедствие, и если у машины есть КАСКО – то эта страховка, скорее всего, покроет ущерб. А вот ОСАГО на это не рассчитана, − отметил Михаил Спиридонов.

ГОРОД ПОПЛЫЛ

Погода решила не щадить новосибирцев. После прошедшего ливня улицы в некоторых районах города затопило.

Так, в Первомайском районе Новосибирска образовалось собственное море. Кажется, местным жителям пора доставать лодки…

РАНО РАССЛАБЛЯТЬСЯ

Синоптики объявили штормовое предупреждение и на 16 июля. В городе ожидаются грозы, град и сильный ветер.

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