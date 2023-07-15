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НовостиОбщество15 июля 2023 9:52

Сильный ветер, грозы, град: в Новосибирске объявили штормовое предупреждение на 16 июля

В Новосибирске объявили штормовое предупреждение на 16 июля
Галина СИМОНОВА
Новосибирцев ждут грозы и град.

Новосибирцев ждут грозы и град.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Синоптики выпустили штормовое предупреждение для новосибирцев на воскресенье, 16 июля. В городе ожидаются грозы, град и сильный ветер.

— 16 июля ожидаются грозы, местами сильные дожди, град, при грозах — шквалистое усиление ветра до 25-30 метров в секунду, — цитирует Западно-Сибирское УГМС рассылка, пришедшая на телефоны сибирякам.

Дожди синоптики обещают новосибирцам на протяжении всего воскресенья. Температура воздуха, при этом, будет достигать +22…+24 градусов. Дождь еще обещают в ночь на понедельник, а вот днем 17 июля должно быть хоть и пасмурно, но сухо.

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