На новосибирском озере Чаны рухнувшее на палатку дерево раздавило женщину

Береза рухнула на палатку, в которой прятались супруги. Фото: интернет-издание «Трудовая жизнь»

В Барабинском районе Новосибирской области отдых на природе обернулся трагедией. Дерево упало на палатку с людьми у озера Чаны. Погибла 41-летняя жительница Барабинска, а ее муж с различными травмами попал в больницу.

ЧП произошло вечером 14 июля. В регионе как раз бушевала непогода – поднялся ураганный ветер, кое-где началась гроза. Одно из деревьев на поляне, где отдыхали новосибирцы, не выдержало удара стихии и рухнуло. По трагическому стечению обстоятельств береза приземлилась именно на палатку супругов.

− 14 июля в вечернее время в полицию поступило сообщение о том, что неподалеку от одного из сел Барабинского района дерево упало на палатку с отдыхающими. На место выехала следственно-оперативная группа полиции. На месте происшествия было обнаружено тело женщины 1981 года рождения. Ее личность установлена – это жительница города Барабинска, − рассказали КП-Новосибирск в МВД.

Упавшее дерево задело и мужа сибирячки. 39-летнего мужчину госпитализировали.

В полиции отметили, что передали материалы проверки в Следственный комитет. КП-Новосибирск продолжает выяснять подробности произошедшего.

Напомним, это не первый трагический случай с палаткой и рухнувшим деревом в Новосибирской области. В 2014 году во время урагана на берегу Обского водохранилища погибли трехлетние близняшки – на палатку упали две сосны.

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