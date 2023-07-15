В МВД раскрыли подробности трагедии с рухнувшим на палатку деревом под Новосибирском

Рухнувшее на палатку дерево убило 41-летнюю сибирячку. Фото: интернет-издание «Трудовая жизнь»

В ЧП с рухнувшим на палатку деревом в Барабинском районе Новосибирской области погибла 41-летняя женщина. Подробности трагедии КП-Новосибирск раскрыли в ГУ МВД России по НСО.

− 14 июля в вечернее время в полицию поступило сообщение о том, что неподалеку от одного из сел Барабинского района дерево упало на палатку с отдыхающими. На место выехала следственно-оперативная группа полиции. На месте происшествия было обнаружено тело женщины 1981 года рождения. Ее личность установлена – это жительница города Барабинска, − рассказали КП-Новосибирск в МВД.

В ЧП пострадал также 39-летний супруг сибирячки. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Материалы проверки передали в Следственный комитет.

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