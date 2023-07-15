На озере Чаны под Новосибирском дерево рухнуло на палатку

В Новосибирской области дерево упало на палатку с отдыхающими.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области дерево упало на палатку с отдыхающими. ЧП произошло 14 июля на озере Чаны. Об этом КП-Новосибирск сообщил местный житель.
По предварительной информации, погибла женщина. Еще один человек пострадал.
− Она отдыхала на озере вместе с мужем. У ее супруга сломана нога, − поделился с КП-Новосибирск местный житель.
КП-Новосибирск обратилась за комментарием в СУ СК РФ по региону. Там пообещали уточнить информацию.
Комментария от ГУ МЧС России по НСО на момент публикации не поступило.
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