На озере Чаны под Новосибирском дерево рухнуло на палатку

В Новосибирской области дерево упало на палатку с отдыхающими. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области дерево упало на палатку с отдыхающими. ЧП произошло 14 июля на озере Чаны. Об этом КП-Новосибирск сообщил местный житель.

По предварительной информации, погибла женщина. Еще один человек пострадал.

− Она отдыхала на озере вместе с мужем. У ее супруга сломана нога, − поделился с КП-Новосибирск местный житель.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в СУ СК РФ по региону. Там пообещали уточнить информацию.

Комментария от ГУ МЧС России по НСО на момент публикации не поступило.

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