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НовостиПроисшествия15 июля 2023 3:11

На озере Чаны под Новосибирском дерево рухнуло на палатку

ЧП произошло из-за сильного урагана
Авторы (2):
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирской области дерево упало на палатку с отдыхающими.

В Новосибирской области дерево упало на палатку с отдыхающими.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области дерево упало на палатку с отдыхающими. ЧП произошло 14 июля на озере Чаны. Об этом КП-Новосибирск сообщил местный житель.

По предварительной информации, погибла женщина. Еще один человек пострадал.

− Она отдыхала на озере вместе с мужем. У ее супруга сломана нога, − поделился с КП-Новосибирск местный житель.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в СУ СК РФ по региону. Там пообещали уточнить информацию.

Комментария от ГУ МЧС России по НСО на момент публикации не поступило.

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