Новосибирский юрист рассказал, что делать, если вашу машину побило градом

Градом пробило лобовые стекла машин.

В Новосибирске разбушевавшаяся стихия доставила горожанам немало проблем. Так, в субботу, 16 июля, огромный град побил припаркованные во дворе машины, разбив им лобовое стекло. КП-Новосибирск узнала у юриста, что автовладельцам делать в таком случае.

— Такую ситуацию можно классифицировать как стихийное бедствие, и если у машины есть КАСКО — то эта страховка, скорее всего, покроет ущерб. А вот ОСАГО на это не рассчитана, — пояснил КП-Новосибирск юрист Михаил Спиридонов.

Юрист также отметил, что данный аспект страхования стоит учесть еще при оформлении всех необходимых документов, чтобы быть точно уверенными, что вы предусмотрели даже буйство природы.

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