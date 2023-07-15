Размером с перепелиное яйцо: в Новосибирске выпал крупный град

В Новосибирске выпал крупный град. Фото: Егор Климов / Николай Прокопович

В субботу, 15 июля, в Новосибирске выпал крупный град. Льдинки были размером с перепелиное яйцо. Читатели КП-Новосибирск прислали нам впечатляющие кадры.

Жителя Новосибирска Егора град застал врасплох в парке «Первомайский».

− Град на Первомайке удивляет своими размерами, − отметил молодой человек.

Льдинки на фоне зеленой травы выглядят впечатляюще. Фото: предоставлено читателем

Кадрами с крупными льдинками поделились и другие жители Первомайского района.

Только посмотрите на размер града! Фото: предоставлено читателем

Напомним, в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение 15 и 16 июля. Связано это с сильными ливнями, грозами и градом.

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