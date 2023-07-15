В лобовом несколько дыр: в Новосибирске огромный град пробил стекло автомобиля

Град пробил стекло машины. Фото: предоставлено читателями КП-Новосибирск

В субботу, 15 июля, в Новосибирске разыгралась настоящая буря. Вслед за ливнем и грозой в город пришел огромный град. В некоторых районах его размер достигал размер перепелиного яйца. И такое буйство природы не прошло незамеченным для автомобилистов.

— В Первомайском районе град серьезно побил машины, — рассказал КП-Новосибирск один из местных жителей.

На снимках, присланных сибиряком, видно, что град пробил несколько дыр в лобовом стекле машины. И оставил вмятины на кузове.

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