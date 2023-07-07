«Он с группой уже попадал в паводок, но тогда все выжили»: что известно об руководителе туристов, пропавших в Бурятии

Мужчина больше 20 лет занимался сплавами. Фото: Виктор Гусейнов/соцсети

В Бурятии почти сутки ищут туристов, пропавших во время сплава по реке Снежная. Напомним, катамараны с 8 туристами перевернулся вечером 6 июля. На поиски людей выехали спасатели. Известно, что двум удалось выбраться из бурной реки самостоятельно, еще двоих мужчин живыми нашли сегодня, 7 июля, между двух мысов.

Группа туристов приехала на сплав из Новосибирска, Иркутска и других городов. Руководил ими новосибирец Роман К. Как говорят знакомые мужчины, он занимается сплавами больше 25 лет.

- Он проходил туристические маршруты на Саянских, Алтайских реках. Причем они все были 5 и 6 класса сложности. На реке Снежной Рома был третий раз, да и костяк группы тоже там был в третий раз, - рассказал КП-Новосибирск знакомый Романа.

Экспедиция должна был длиться с 23 июня по 8 июля.

- Снежная 2023. Конец июня - начало июля. Ищу экипаж. Основной состав сформирован. Все с соответствующим опытом. Два экипажа были дважды на Снежной в 2019 и 2021 годах. В этот раз хотим поехать в конце июня, 23.06 старт из Новосибирска. Едем отдыхать, поэтому идем не спешно, дневки, рыбалка, - писал мужчина в соцсетях.

Известно, что сплав был не коммерческий, а самостоятельный спортивный поход.

- Группа сильная, опытная, снаряжение хорошее, реку знают. В том числе и в паводок. В 2019 году Роман с группой уже попадал в сильный паводок. Но тогда все выжили, никто не рисковал. Тогда они два или три дня сидели над каньоном. Ждали, когда пик паводка спадет. Потом пошли дальше, - рассказали КП-Новосибирск знакомые туристов.

Напомним, всего в группе было 8 человек. Спаслись 5, троих еще ищут с помощью вертолета МЧС. По словам жены Романа, он сейчас помогает спасателям в поисках.

Пока сотрудники МЧС делают свою работу, делом заинтересовались СК по Иркутской области и прокуратура Республики Бурятии.

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