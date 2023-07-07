«Нашли возле порога, живы!»: спасатели нашли двух туристов, пропавших во время экстремального сплава в Бурятии

Двух мужчин нашли около мыса живыми. Фото: vk.com/ru.splav

Сегодня 7 июля стало известно о двух спасенных туристах, пропавших во время сплава на реке Снежная в Бурятии. ЧП произошло вечером 6 июля. На воде перевернулось 4 катамарана с 8 людьми. Спаслись и связались со спасателями трое, судьба пятерых была неизвестна. К делу подключились спасатели, но поиски были остановлены до утра.

Известно, что группой руководил инструктор из Новосибирска и костяк туристов уже в третий раз преодолевал этот маршрут. Поход, как сейчас заявляют, был некоммерческий, но сложный, так как река из-за дождей вышла из берегов и течение было очень сильным. Шансов, что пять человек из опрокинувшихся катамаранов выжили - были невелики. Но случилось чудо.

- Удалось найти мужчину из Новосибирска и туриста из Хакасии, которые числились пропавшими. Их нашли между порогом Серая Ямка и базой на Селенгинке. Живые! Все, кто на берегу, чувствуют себя хорошо,- рассказал КП-Новосибирск источник знакомый с ситуацией.

Также информацию о спасенных подтвердил КП-Новосибирск Андрей Лебедев, основатель компании «Сибрафт».

- Да, двоих нашли. Осталось еще троих найти, это две девушки и мужчина, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Лебедев.

Как сообщили в МЧС России мужчин удалось найти благодаря сигналу, который они подали.

- Двое мужчин услышав звук вертолета спасателей просигналили ракетницей. Спасатели высадились в ближайшей точке от места обнаружения и направляются к ним пешком, - сообщили в МЧС России.

Тем временем СК и прокуратура проводит проверку.

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