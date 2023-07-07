«Они шли там не первый раз»: что известно о туристах из Новосибирска, пропавших во время сплава в Бурятии

МЧС возобновили поиски с утра. Фото: предоставлено читателем КП-Новосибирск

В Бурятии пропали 5 туристов из Новосибирска во время сплава на реке Снежная. ЧП произошло вечером 6 июля. Как сообщили в СК Иркусткой области, на реке перевернулись четыре катамарана с 8 туристами. Трое смогли спастись, а судьба еще пятерых неизвестна.

СК начала проверку, к делу так же подключилась прокуратура Республики Бурятии.

КП-Новосибирск собрала все, что известно о пропавших туристах на данный момент.

Туристы из Новосибирска приехали в Кабанский район для того, чтобы сплавиться по реке Снежная. Руководил группой спортсмен из Новосибирска Роман К. Известно, что он не первый раз ездил в тот район, новую группу набирал на сплав с 23 июня по 8 июля.

- Маршрут называется «Река Снежная». У него 4 уровень сложности из 6. То есть его можно назвать средним. Знаем, что группа не в первый раз проходила этот маршрут. Среди туристов он очень популярен, - рассказал КП-Новосибирск источник знакомый с ситуацией.

В интернете по запросу «Река Снежная сплав» появляются несколько вариантов прохождения данного маршрута. Какой конкретно выбрали туристы неизвестно. Конечной точкой для них должно было стать озеро Байкал.

- Хоть уровень у маршрута и 4, но учесть, как сейчас из-за дождей поднялась вода, проходить его стало в несколько раз сложней, тем более, в группе были девушки. Какая у н з физическая подготовка, неизвестно, - говорит собеседник.

Тем временем спасатели продолжают поиски. Известно, что удалось спастись Роману, куратору группы, его сыну и еще одному человеку. Это КП-Новосибирск подтвердила жена Романа:

- Отзвонился, что жив. Он сейчас вместе со спасателями ищет пропавших, - сказала КП-Новосибирск супруга организатора сплава.

КП-Новосибирск следит за поисками и ситуацией.

Если вам что-то известно о пропавших туристах свяжитесь с нами по номеру 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp).

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