«Вода в реке - ледяная, шансов у них почти нет»: поиски пропавших в горной реке Бурятии новосибирских туристов приостановили до утра

Поиски остановили до утра. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ/Светлана МАКОВЕЕВА

Несчастный случай произошел на реке Снежная в приграничном к республике Бурятия Сульдянском районе Иркутской области. Группа туристов, большая часть из Новосибирска, были на сплаве. 8 человек сплавлялись на четырех катамаранах.

- Спасатели Южного поисково-спасательного отряда сначала увидели на реке один катамаран без людей. Поднимаясь вдоль берега, обнаружили трех человек, которые рассказали, что перевернулись, и смогли поставить на ход катамаран, а сами - спастись, - рассказал КП-Новосибирск источник.

Известно, что еще пятеро пропали, это две девушки и трое мужчин. Поиски ведут пятеро спасателей Байкальского поискового отряда, и трое из Южного. Однако на ночь их приостановили, возобновят только утром. Если будет хорошая погода - поиски будут вести с воздуха, если плохая - с земли.

Но шансов найти пропавших живыми мало: река вышла из берегов. По данным на 12 часов 6 июля уровень воды в реке Снежная составил 355 сантиметров, при критической отметке 390. В районе введен режим ЧС. Затоплены низменные участки рельефа.

- Вода в реке ледяная, сильное течение, острые камни, шансов выжить почти нет. Даже стволы упавших в воду деревьев можно увидеть в бурной реке, - добавил собеседник.

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