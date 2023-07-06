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НовостиПроисшествия6 июля 2023 15:10

Пять новосибирских туристов пропали на сплаве в реке Бурятии — перевернулись 4 катамарана

Неизвестна судьба 5 новосибирцев, перевернувшихся на катамаране в реке Бурятии
Данила ШУЛЯК
В Бурятской реке перевернулись 4 катамарана.

В Бурятской реке перевернулись 4 катамарана.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером 6 июля в бурятской реке перевернулись катамараны с новосибирскими туристами — пятерых не нашли. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале МЧС Бурятии.

— Вечером 6 июля от оперативного дежурного Кабанского района поступило сообщение о том, что при сплаве по реке Снежная перевернулись 4 катамарана с туристами. В результате опрокидывания катамаранов 3 человека спаслись. Судьба 5 человек неизвестна, — указано в сообщении ведомства.

Дежурный Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России подтвердил журналисту КП-Новосибирск: туристами оказались жители сибирской столицы.

— Да, это группа из Новосибирска. Сейчас идет сбор информации о дальнейшей работе спасателей.

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