«Они не должны были туда идти, точно знали, что так нельзя»: пропавшие туристы-экстремалы на горной реке в Бурятии сознательно рискнули жизнями

Река Снежная имеет самую высокую сложность для сплава. Фото: Предоставлено компанией Sibraft // "Сводка 38"

Президент Федерации спортивного туризма Иркутской области Андрей Лебедев отвечает на главные вопросы по ЧП с туристами, перевернувшимися на катамаранах в горной речке Снежной в Бурятии. Напомним, из 8 человек сначала спаслись трое, на следующий день спасатели нашли еще двоих. Неизвестной остаётся судьба трех туристов.

- Что случилось во время сплава?

- Вчера четыре катамарана перевернулись в одном из порогов в каньоне после водопада Хармын-Дулю на реке Снежная в республике Бурятия. Роман (руководитель группы) с сыном, который также участвовал в сплаве, выловили чужой катамаран, смогли забраться на него. Еще одного человека подобрали из воды и в конечном итоге доплыли вниз до населенного пункта Выдрино. Там уже связались с МЧС, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Лебедев, президент Федерации спортивного туризма Иркутской области. - Затем, уже сегодня, спасатели еще двоих нашли: Виктора Полынцева и Алексея Мельникова, еще троих ищут на вертолете МЧС. Из девушек пока ни одну не нашли, там две девушки пропали.

- Насколько сложный маршрут?

- У маршрута пятая категория сложности с элементами шестой. Группа сплавлялась на этом маршруте уже в третий раз, все люди подготовленные. Но сплавлялись ребята во время паводка — могло быть что угодно. Может быть, в каком-то водопаде бревно застряло. Может, на самой трассе слишком много воды, поэтому не справились, перевернулись, их раскидало. Я не знаю, не стал спрашивать у Романа.

- Сплавляться во время паводка опасно?

- В паводок нельзя сплавляться, особенно в этом каньоне. Это уже не первый случай и, скорее всего, не последний, когда в узком каньоне после водопада раскидывает всю группу. Такое уже было и не один раз. По большому счету, это вина всей группы и руководителя в особенности, раз принял решение идти в паводок на выход с реки. То, что они пошли в такую большую воду - это ошибка, надо было переждать несколько дней на стоянке у водопада. Там сейчас как раз пережидает паводок другая группа, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Лебедев. - То, что они пошли в такую большую воду, неоправданные риски. Они не должны были туда идти, они точно знали, что этого делать нельзя. Возможно торопились: все такие несчастные случаи происходят из-за того, что люди говорят: «А вот у нас времени нет, давайте попробуем. Мы торопимся». Они пробуют и гибнут. Вот и все.

- Если маршрут сейчас опасный, его могут закрыть?

- Сейчас еще одна группа спортсменов сидит на речке Снежной и пережидает паводок. Они на вертолете туда прилетели. Остальные заезжают через Баянгол. МЧС будет там стоять и тормозить машины? Или вертолетам запретят летать? Я в это не верю. Невозможно зарыть маршрут. Спортсмены согласовывают маршрут с МЧС, но спасатели не могут его закрыть. Туристы едут со всей России. Дело не в маршруте, а в паводке. Надо голову включать и не торопиться.

Ждём, когда дожди закончатся. Когда вода упадет.

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