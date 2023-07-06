«Там людей нету, лодку просто унесло»: появилось видео с места крушения туристических катамаранов в Бурятии

В соцсетях появилось видео с места крушения туристических катамаранов в Бурятии. Фото: "Сводка 38"

В соцсетях появилось видео с места крушения туристических катамаранов в Бурятии. Напомним, ЧП произошло в четверг, 6 июля: группа туристов из 8 человек, большая часть которых была из Новосибирска, были на сплаве. Во время сплава по реке Снежная, катамараны перевернулись.

Сначала спасатели нашли катамаран без людей, а потом обнаружили трех человек, которые рассказали, что перевернулись, и смогли поставить на ход катамаран, а сами — спастись. Поиски пятерых туристов из Новосибирска — двух девушек и троих мужчин — приостановлены до утра.

На ролике, опубликованном в паблике Вконтакте «Сводка 38», видно катамаран, плывущий по реке. Заснявшие его очевидцы предположили, что его унесло от берега.

— Тут просто плывет катамаран, людей нету. Его просто унесло, прямо с вещами, — говорит девушка на видео.

Сейчас в произошедшем уже разбираются следственный комитет и прокуратура.

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