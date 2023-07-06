Прокуратура Бурятии начала проверку после инцидента на реке, где пропали 5 новосибирских туристов

Началась проверка инцидента с новосибирскими туристами. Фото: Архив "КП"

Прокуратура Республики Бурятии запустила проверку ЧП на реке Снежной — 6 июля там перевернулись катамараны с новосибирскими туристами. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

— В ходе проверки сотрудники выяснят обстоятельства происшествия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — пояснили в прокуратуре.

Уже известно, что перевернулись 4 катамарана. В результате опрокидывания 3 человека спаслись. Судьба 5 неизвестна.

— Да, это группа из Новосибирска. Сейчас идет сбор информации о дальнейшей работе спасателей, — сообщали ранее корреспонденту КП-Новосибирск в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.

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