«Шестерых - в другие классы, а остальные - с нами»: мама девочки, которой устроили бойкот в новосибирской гимназии, предложила решение конфликта

Девочка осталась в классе одна. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конфликт в одной из элитных гимназий Новосибирска набирает обороты. Напомним, что в конце апреля этого года родители третьеклассников объявили забастовку и не привели детей на уроки. Они сплотились против девочки Сони*. Утверждали, что ребенок вел себя непристойно, требовали убрать ее из класса. Конфликт зрел с 2022 года. Тогда зимой детей отпустили с уроков пораньше, и они играли на неубранной куче снега на территории школы. Соню нечаянно толкнули, результат - компрессионный перелом позвоночника. Мама девочки, пытаясь найти виновных, начала писать заявления во все инстанции, а родители других детей горой встали за учительницу и школу.

В апреле этого года родители пошли на крайние меры. И перестали водить детей на занятия. Требовали перевести неугодную девочку с ее мамой-активисткой в другую школу. В результате ребят в конце года перевели на домашнее обучение, а сам конфликт так и остался в подвешенном состоянии.

Старый директор гимназии уволился, а в конце учебного года было заявлено о создании 4 «Д» класса, куда перевели только 24 ребенка, за исключением одного человека - Сони.

- Я приходила на собрание с директором и другими представителями школы. Мне сказали, что 4 «Д» класс создан якобы по устной рекомендации департамента образования. Но никаких бумаг, ничего нет, - рассказала КП-Новосибирск Наталья*, мама Сони.

Наталья недовольна таким исходом. Она хочет, чтобы их прежний класс сохранили, просто убрали оттуда детей, чьи родители - главные бунтовщики. Ведь сейчас уже почти всем понятно, что это конфликт взрослых, а не школьников.

- Нужно оставить наш класс «А». Просто шестерых детей - это дети зачинщиков - перевести по два человека в классы «Б», «В» и «Г». А в нашем классе оставили бы адекватных и спокойных детей. Если нужно, то провести донабор, - поделилась своими соображениями с КП-Новосибирск женщина. - Я считаю, что так травля моего ребенка будет прекращена окончательно.

Еще одна новость: новый директор школы написала заявление на увольнение. На этом месте она продержалась недолго. Точные причины ее решения пока неизвестны.

- Я звонила сегодня в школу, говорила с директором, и она действительно написала заявление, - подтвердила мама Сони.

КП-Новосибирск обратилась с запросом в департамент образования и саму школу, чтобы узнать, действительно ли будет создан отдельный класс и какова судьба класса, где девочка осталась совсем одна.

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